StorieTouraine, 20/05/19 : 62 permis confisqués en 7h dimanche, Bléré championne de la Loire à Vélo, du savon en poudre écolo et tourangeau en précommande…

On parle aussi des travaux à Tours Ouest.

La StorieTouraine fait chaque jour le point sur les infos essentielles du moment, et on actualise dès que nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

Avalanche d’excès de vitesse…

Ce dimanche, les gendarmes d’Indre-et-Loire ont confisqué 62 permis de conduire en 7h de contrôles dont 24 motards en grand excès de vitesse sur le réseau secondaire du département (hors autoroute). 38 automobilistes ont donc également été surpris à rouler à une vitesse supérieure d’au moins 40km/h à la limite autorisée. Les gendarmes indiquent qu’ils poursuivront les contrôles dans les prochains jours, même si la mortalité routière tourangelle est pour l’instant en baisse en 2019 avec 11 victimes en 5 mois.

Travaux dans les rues de Tours…

Tours Métropole poursuit le développement du futur réseau de chaleur relié à la chaufferie biomasse (chauffage au bois) en projet à Tours Ouest. Des travaux débutent cette semaine Rue St François, Rue Walvein (interdites à la circulation), Place Jean Meunier (circulation alternée). D’autres sont toujours en cours Rue Giraudeau, Place Gaston Paillhou, Rue du Gal Renault… Les accès sont maintenus pour les riverains. La carte des travaux est dispo sur l’appli mobile TM Tours.

Plein de cyclistes…

De janvier à avril 2019, près de 7 900 passages de vélos ont été enregistrés en moyenne par compteur sur La Loire à Vélo en Centre-Val de Loire. C’est une progression de 44% par rapport à la même période de 2018. Le chiffre a même doublé à Bléré avec 11 600 passages en 4 mois (97 par jour), 6 300 à Amboise (+35%), 14 500 à Montlouis (+48%), 13 400 à Tours (+44%, 112 par jour), 15 200 à Savonnières (+60%) et 7 400 à Candes-Saint-Martin (+22%). Le week-end de Pâques a notamment très bien fonctionné.

Du savon en poudre…

On vous avait déjà parlé de Biolao, une startup tourangelle qui a imaginé une poudre lavante naturelle et biodégradable « parfaitement adaptée aux peaux sensibles et aux nourrissons. » L’entreprise entre désormais dans sa phase de production et a lancé une campagne de préventes via Ulule. A partir de 15€.

Le Téléthon cherche des bénévoles en Touraine…

Par ailleurs son coordinateur départemental Michel Archambault passe la main après 10 ans à ce poste (18 au sein de l’association de lutte contre les maladies rares). Il est remplacé par Jean-Louis Alberteau, engagé pour le Téléthon depuis 1991. Il s’était engagé pour la première fois avec Michelin et son Amicale sports et loisirs. Pour rejoindre le comité : telethon37@afm-telethon.fr

Et le CMPT cherche des partenaires...

Le club de patinage artistique de Tours, classé 22ème sur 94, se cherche des mécènes et institutions partenaires pour développer son activité. En attendant il participait ces derniers jours à deux événements : la « Copa internacional de la ciutat de Barcelona », à Barcelone, au Camp Nou, camp de base du club de foot de la ville. "Les résultats (prenant en compte des règles et catégories différentes par rapport à la France) sont satisfaisants pour l’entraîneure Gwladys DEZAEL avec une 1ère Place et 2 deuxièmes places.

Par ailleurs vendredi 17 mai le club collaborait avec le CREPI Touraine. Une quinzaine de stagiaires en réinsertion vers l’emploi accompagnés d'un chargé de mission ont été sur la glace. Crée et organisé en duo avec la deuxième entraîneure Isabelle FAGGION et Franck CHAUMIN, cet après-midi "a vu des stagiaires, pour la plupart étrangers à la glace, sur leur garde, « proches du bord de piste », s’élancer dans les ateliers ou jeux, prendre confiance en eux" souligne le CMPT.

Basket...

Dimanche les basketteuses du CES Tours reçoivent CRAN Pringy à 15h30 et si elles gagnent de plus de 8 points elles monteront en Nationale 2. Entrée gratuite à Monconseil ce jour-là pour les soutenir.