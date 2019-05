Toute la semaine, un festival de lecture à Tours Nord

Et c'est sa 10ème édition.

Le festival Au Livres Citadins organisé chaque année à Tours Nord entame sa 10ème édition ce lundi 20 mai 2019.

Jusqu'au 25 mai, l'événement a pour ambition de "fédérer autour du livre et de la lecture" en mobilisant une vingtaine de partenaires (le centre socioculturel Léo Lagrange, la médiathèque François Mitterrand, des crèches, des maisons de retraite), des associations (Livre Passerelle, Samedi On Lit), des établissements scolaires, des compagnies artistiques et des habitants.

Lectures, contes, animations, théâtre...Tout est gratuit.

Le programme :

Lundi 20 mai : « La Carriole à Livres » -16H30-17H30

Promenade / Lecture en Calèche (Tout Public) Esplanade François Mitterrand

Mardi 21 mai : « Livre Géant » -16H45-17H15

Animation parents-enfants Jardin Chateaubriand

Mercredi 22 mai : « Il était une fois un Livre » - 16h

Spectacle Jeune Public Médiathèque François Mitterrand

Jeudi 23 mai : « Promenons-nous dans les Livres » - 10h-11h

Lectures animées Petit Bois rue de Honfleur OU école élémentaire Jules Verne si mauvais temps

Vendredi 24 mai : « De l’immensément grand à l’infiniment petit » -18h-19h-

Lectures animées, Ecole élémentaire St Exupéry

Vendredi 24 mai : 20h - Centre Léo Lagrange Gentiana

« Du Petit au Grand, du Grand au Petit » Lectures par le THÉÂTRE DE L'ENTOURLOUPE & L'ATELIER DES ACTE

Ssuivi de « Ainsi soient-elles » suite de trois pièces courtes par le THÉÂTRE NOUVELLE LUNE. Réservations auprès de Gentiana.

Samedi 20 mai : La Bal(l)ade de Manolo (10h30)

Spectacle jeune public à partir de 5 ans par la Cie Les Chats Pitres

Centre Léo Lagrange Gentiana - Réservation indispensables au 02 47 49 01 20