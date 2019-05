StorieTouraine, 19/05/19 : 250 Gilets Jaunes et 4 interpellations, fin de saison pour le basket tourangeau, un pont volant à Amboise...

Et un résultat de handball.

Pour un point rapide et réactualisé sur l’actu tourangelle, il y a la StorieTouraine. Voici les infos de ce dimanche :

Acte 27 des Gilets Jaunes à Tours...

Les Gilets Jaunes étaient de nouveau de sortie ce samedi dans le centre de Tours. Une mobilisation faible, 250 personnes. Et pas de jonction avec la manifestation écologiste contre le groupe Monsanton-Bayer. 4 personnes ont été interpellées : 1 pour blocage du tramway à Jean Jaurès et trois pour violences sur la force publique alors que le cortège se dirigeait en direction de l’A10 via le Boulevard Heurteloup.



Cela fait désormais 6 mois que le mouvement pour plus de pouvoir d’achat et de démocratie a commencé, la plus grosse manifestation tourangelle ayant rassemblé plus de 2 000 personnes fin 2018.

Fin de saison pour les basketteurs de l’UTBM...

Ils s’inclinent en huitièmes de finale des play-offs du championnat de Nationale 1, battus sur le fil et en prolongations par Rueil-Malmaison à Saint-Quentin (96-100). En cas de succès ils auraient défié l’hôte de la rencontre ce dimanche.

Photo d'archives.

Et pour les Conquérantes du CTHB...

Les handballeuses chambraisiennes déjà nettement battues au match aller se sont de nouveau inclinées contre Besançon ce samedi, cette fois dans le Doubs, 35-27. Elles terminent donc 6èmes du championnat de LFH et ne participeront pas à la petite coupe d’Europe la saison prochaine.

4ème édition de la course Happy Color...

Elle a lieu ce dimanche au départ des Deux-Lions. Un parcours de 5km non chronométré avec régulièrement de la poudre colorée jetée sur les participantes et les participants. Il est possible de s’inscrire sur place jusqu’à 13h. Concerts sur place de 14h à 18h.

Dernière journée du Salon des Jeunes Inventeurs...

C’est à Monts avec 49 projets exposés, tous sortis de la tête de jeunes de 11 à 25 ans. Entrée gratuite à l’Espace Jean Cocteau.

Un pont en carton à Amboise...

La ville a récemment rénové son grand pont sur la Loire (celui du Gal Leclerc) mais ces derniers jours c’est un autre type d’ouvrage qui a été construit par 300 habitants : un pont en carton, sorti de la tête de l’artiste Olivier Grossetête, spécialiste du genre. L’édifice de 250kg a été hissé à 30m de haut vers 20h45 grâce à des ballons remplis d’hélium et face à la foule. Un défi réussi malgré le temps incertain. Nouveau vol ce dimanche à 10h puis destruction à partir de 17h au pied du château.