SNCF : Plus d’un mois de travaux sur les voies entre Tours et Saumur

Ils débutent ce lundi 20 mai.

Les travaux sur les rails sont fréquents en ce moment, le chantier le plus emblématique étant celui mené en avril entre Tours et Loches avec interruption du trafic pendant presque un mois.



C’est un chantier conséquent mais de moindre ampleur qui se profile sur la ligne Tours-Saumur... A partir de ce lundi 20 mai, la SNCF va s’occuper de la rénovation de rails entre Cinq-Mars-la-Pile et Savonnières, soit environ 1 500m de voies à renouveler. Les opérations seront menées de jour du 20 au 29 mai et du 1er au 5 juillet puis de nuit entre le 2 juin et le 28 juin.



En parallèle, un chantier est annoncé entre Tours et La Riche pour supprimer 5 appareils de voies et renouveler les rails sur 280m. Des travaux de jour sont prévus du 20 au 29 mai et du 24 juin au 5 juillet, et de nuit du 2 juin au 5 juillet (sauf la nuit du 9 au 10 juin).



La SNCF n’annonce pas de trains supprimés pendant cette période mais du bruit pour les riverains.