Mission maintien ratée : Tours relégué pour la 2e fois en deux ans

Le reportage photo d’Info-Tours.fr.

Ce vendredi soir c’était la dernière journée du championnat de National de football. Tours devait gagner face à Cholet et espérer qu’il n’y ait pas match nul entre Concarneau et Bourg-en-Bresse pour assurer son maintien et éviter une nouvelle descente après sa relégation de Ligue 2 il y a un an. Les Ciel et Noir ont échoué.



Comme souvent cette saison, ils ont fait match nul. En soi pas un mauvais résultat les Choletais faisant partie du haut du tableau du championnat (7ème) mais ce 2-2 et cet unique point récupéré ne peuvent pas suffire à maintenir sportivement le club au niveau professionnel.



Cholet a ouvert le score dès la 12ème minute sur pénalty, un avantage conservé à la mi-temps et même accru dans les premières minutes de la seconde période. Pourtant le TFC a su revenir à la 65ème avec Boupendza puis en toute fin de rencontre par le même homme. Des occasions ont suivi dans les arrêts de jeu mais pas de quoi récupérer les trois points. Et en face il y a eu nul 0-0 entre Bourg et Concarneau ce qui n’aurait de toute façon pas arrangé la situation des hommes de Michel Estevan.



15ème et premier relégable, le TFC se retrouve donc propulsé en National 2, ce qui signifie la fin de son épopée professionnelle. Un gros coup dur pour le football tourangeau, notamment pour la formation plutôt réputée (les U19 réalisent souvent de très bonnes performances). Voilà clairement un grand saut dans l’inconnu qui se profile...

Les photos de la rencontre par Philippe Maitre. Pour l’occasion l’entrée au stade était gratuite, plus de 4 000 personne étaient en tribune :