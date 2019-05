5 chiffres fous sur la Dreamhack 2019 au Parc Expo de Tours

C’est du 17 au 19 mai.

Passion jeux vidéo ce week-end à Tours avec une nouvelle édition de la Dreamhack - la 5ème -, un des événements mondiaux de référence en matière de gaming et de culture geek. 11 autres étapes ont lieu dans d’autres pays. Pour la deuxième année consécutive, il s’installe au Parc Expo, signe de l’importance que prend la manifestation auparavant accueillie au Vinci.



Pendant tout le week-end, les tournois vont se succéder avec des pros et des amateurs. D’ailleurs les visiteurs pourront assister à de nombreuses compétitions mais aussi en profiter, par exemple, pour découvrir les accessoires utiles pour jouer confortablement chez soi ou rencontrer streamers et youtubers. Au fait, saviez-vous qu’une entreprise tourangelle commercialise des sièges ? Au final, tout un écosystème autour du espoirt est en développement en Indre-et-Loire, avec également une web tv et d’autres spécialistes.



Voici 5 chiffres pour vous montrer que la Dreamhack c’est du lourd :



200 000€ de gains à se partager entre les différents tournois pendant 3 jours.

7 grands tournois avec notamment Fortnite et Super Mario Bros. Il est aussi possible de venir avec son matériel et de tester des jeux dans la Free Gaming Arena du Parc Expo.



1 000 multiprises nécessaires pour cpabler toutes les machines de compétition, de sacrés ordis avec de gros écrans, les claviers adéquats... Les gamers et gameuses sont également équipés de leur propre siège parfois, de casques... ou de friandises pour s’alimenter en pleine partie.



14km de câbles ont également été installés. Attention aux noeuds !



15 000 participants sont attendus, sans compter les quelques millions qui assisteront aux retransmissions de compétitions via Internet. L’une des plus prestigieuses : celle autour de League of Legend. L’événément est également couvert par 150 journalistes français et étrangers.



La Dreamhack Tours c’est 15€ la journée, 39€ le pass 3 jours.