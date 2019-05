StorieTouraine, 16/05/19 : jugement le 25/6 pour la Madoff du Chinonais, aménagements des 80km/h en vue, caisses à savon à Monts...

Et une recrudescence de vols de pots catalytiques.

La StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire tous les jours, et on actualise dès que nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi :

Deuxième procès de la Madoff du Chinonais...

Cette femme d’une soixantaine d’année originaire de Benais était rejugée en appel ce mercredi à Orléans. Elle comparaissait pour une vaste esroquerie sur une soixantaine de personnes, se chiffrant à 4,5 millions d’euros. En clair elle leur avait fait miroiter des placements mirobolants et utilisait l’argent des uns pour rembourser les autres. Un procédé illégal. Condamnée à 4 ans de prison dont 3 fermes en 2018 à Tours elle demandait un second procès pour atténuer la peine pénale arguant que sa maladie - la bipolarité - était une circonstance atténuante. 3 ans de prison dont 2 fermes ont été requis à son encontre lors de cette nouvelle audience. Le jugement est désormais attendu le 25 juin.

Une série de vols...

La gendarmerie d’Indre-et-Loire alerte sur une nouvelle série de pots catalytique sur des voitures. Pas moins de 3 ces derniers jours à Montlouis, Chanceaux et Neuvy-le-Roi. Ces appareils sont dérobés pour revendre les métaux rares qui s’y trouvent.

Pendant ce temps sur la route...

Le 1er ministre a annoncé sur franceinfo qu’il acceptait le principe de remise en cause locale des 80km/h comme vitesse maximum autorisée pour les routes secondaires. Mise en place le 1er juillet 2018 cette mesure est très décriée par les automobilistes et aussi par des élus. Le président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire avait notamment fait part de son sceptiscisme. Si le Parlement rend l’aménagement possible il est donc envisageable de voir le retour de routes limitées à 90 en Touraine. Trop tôt évidemment pour dire lesquelles et sous quels délais.

Dernière ligne droite pour les impôts...

Ce jeudi, dernier jour pour remettre votre déclaration d’impôts papier aux services fiscaux. Mais normalement c’est obligatoire par Internet sauf pour les personnes sans connexion, handicapées, ou âgées. Et si vous faites vos démarches en ligne le délai est plius long en Touraine : mardi 28 mai.

Une course déjantée à Monts...

Ce samedi, Monts accueille une course de caisses à savon, dont ce sera la 4ème édition. Départ du parvis de la mairie. Une vingtaine d’équipages seront en lice et ils ont tous créé leur propre bolide. Autour de la mairie plusieurs animations sont prévues (lecture, expos, jeux en bois, démo de hip hop...). Restauration sur place et concert en fin de journée.

La ville accueille aussi le Salon des Jeunes Inventeurs tout le week-end. L'occasion de découvrir plein d'innovations.

La fin d'un marché à Joué...

Le conseil municipal jocondien a entériné ce mercredi la suppression du Petit Marché du Soir de la commune. Il est annulé faute de clients.

J-1 avant le match décisif de Tours...

Les footballeurs du TFC reçoivent Niort ce vendredi à 18h30 à la Vallée du Cher pour la dernière journée de National. Pour se maintenir ils doivent gagner en espérant que Concarneau et Bourg-en-Bresse ne fassent pas match nul. L’entrée au stae est gratuite, plusieurs milliers de places ont déjà été réservées. Vous pouvez faire de même en allant sur toursfc.fr (c’est impératif pour pouvoir accéder aux tribunes).