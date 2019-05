StorieTouraine, 15/05/19 : 60 caravanes indésirables à Saint-Avertin, réunion sur les déserts médicaux à Matignon, un nouvel entraîneur au TVB…

Et des enfants créateurs de menus à Chambray-lès-Tours.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi :

Arrivée de gens du voyage…

Depuis dimanche 12 Mai, une soixantaine de caravanes (150 personnes) se sont installées sur les terrains municipaux de la Bellerie de Saint-Avertin, en face du terrain de bicross, entre les terrains de football et l’espace de tir à l’arc. La mairie déplore la situation car « ces terrains ne sont pas destinés à ce type d’occupation. Ils ne sont desservis ni par un réseau d’assainissement collectif et individuel d’eau potable, ni par un réseau électrique sécurisé, ni par un circuit de ramassage des ordures ménagères. De plus, cette installation nous contraint à revoir l’usage des équipements sportifs et de loisir de la Bellerie puisque les terrains occupés devenant inaccessibles, l’organisation des entraînements et des compétitions est remise en cause et l’utilisation des terrains de tennis, du site de BMX et de la Maison des jeunes est perturbée. » La commune rappelle d’ailleurs qu’elle dispose d’une aire en bordure du Cher et que même si elle est petite Tours a aussi la sienne.

Le maire a saisi la préfète et demande une libération du site d’ici la fin de semaine.

Rendez-vous « désertification médicale » chez le 1er ministre…

Plusieurs députés LREM et MoDem du Centre-Val de Loire étaient à Matignon ce mercredi pour parler manque de praticiens dans la région. Ils espèrent des réponses à leurs inquiétudes dans les prochains jours, par exemple sur la possibilité d’accueillir plus d’internes dans les établissements de santé ou d’expérimenter ici des nouvelles mesures gouvernementales comme le développement des assistants médicaux ou la télémédecine. De son côté le président de la région (PS) a invité Edouard Philippe à venir inaugurer une maison de santé du Loiret. Le 1er ministre était déjà venu en visiter une récemment à Avoine.

Les enfants aux commandes…

Ce sont eux qui ont imaginé les menus de la semaine dans les cantines de Chambray-lès-Tours. Par exemple saumon et épinards à la crème pour vendredi.

Un nouveau site de e-commerce tourangeau…

Lauréat d’un startup week-end spécial sur la santé à Tours en 2016, le concept Rozen’n se lance dans la vente en ligne cette semaine (www.rozenn-box.fr). Il s’agit de packs de réveil sensoriel, « un ensemble de 4 produits cosmétiques et d’un objet sensoriel, le tout pour accompagner les patients mais aussi les proches vers le mieux-être et la prise de conscience de leurs corps (…) la marque veut (…) permettre aux patient(e)s de (…) se réconcilier avec son corps et sa personnalité (…) tout en se chouchoutant (oser se masser une cicatrice suite à une opération, un membre en moins, se toucher la tête quand il n’y a plus de cheveux…). »

« Ces packs sont également proposés aux personnes dont les gestes répétitifs, les mauvaises postures et la fatigue ou le stress peuvent engendrer des pertes sensorielles et une perte d'estime » expliquent les fondatrices de l’entreprise également lauréate d’un trophée d’entrepreneuses et d’un prix French Tech.

Un joueur promu entraîneur au TVB…

Champion de France avec le club cette saison et désormais retraité, Hubert Henno va tout de même poursuivre sa carrière à Tours. Le libéro est nommé entraîneur pour la prochaine saison, en remplacement de Patrick Duflos. De quoi donc lui permettre de poursuivre son aventure avec un défi : faire mieux en Ligue des Champions… mais tout aussi bien sur la scène française.