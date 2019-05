Tours fait sa fête à Balzac : 5 événements à ne pas rater ce week-end

Dont un funambule qui va traverser la Loire.

L'écrivain Honoré de Balzac est né à Tours il y a 220 ans, dans une maison de la Rue Nationale. Cette année la ville a décidé de fêter cet anniversaire, avec notamment un week-end spécial pendant le mois où i'auteur est venu au monde. Ça va se passer ce vendredi 17, ce samedi 18 et ce dimanche 19 mai. Voici ce que vous ne devez surtout pas rater d'autant que c'est souvent gratuit :

1 - Un parcours en équilibre au-dessus de la Loire

Le funambule Olivier Zimmermann a reconstitué une biographie aérienne de Balzac qu'il interprétera suspendu dans les airs, avec la Loire à ses pieds. A voir samedi à 19h depuis la rive gauche de la Loire, côté Place Anatole France.

2 - Un buste géant en argile et une boum à la guinguette

Balzac a eu un temps une oeuvre en sa mémoire Place Jean Jaurès, fondue par les Allemands pendant la deuxième guerre mondiale. Un artiste va lui rendre hommage en modelant son visage et son buste dans de l'argile. Il s'appelle H.L. Bergey et il va travailler pas moins de 400kg de terre dimanche 19 mai à 16h à la guinguette de Tours, au pied du Pont Wilson. L'homme produira également des caricatures de Balzac durant le week-end au coeur du Village Balzac de la guinguette qui rassemblera une expo avec des oeuvres autour de la vie de Balzac, un goûter d'anniversaire dimanche à 17h (pour goûter un gâteau spécial) et une boum dimanche soir à 21h.

3 - Un grand spectacle théâtral au Château de Tours

Lucien de Rubempré est un jeune provincial cultivé qui monte à Paris pour devenir écrivain, et qui rencontre de nombreuses difficultés. Dans Illusions perdues, Balzac parle d’une société qui se réfugie dans l’individualisme pour jouir de tout : de l’argent, de la politique, du théâtre, de la littérature, de la chair. C’est cette société de jouisseurs, avec ses gagnants et ses perdants, que le Nouveau Théâtre Populaire déploie devant vous, comme un grand bestiaire humain. Ce sera vendredi à 20h30... ou à 18h Salle Thélème si il pleut.

Le Nouveau Théâtre Populaire propose un autre spectacle le samedi, avec une séance tactile et une séance en langue des signes en plus des représentations grand public. Infos par ici.

4 - Passagers inattendus dans le tram

Des comédiens déguisés en proches de Balzac raconteront des anecdotes sur sa vie dans le tram de Tours samedi toute la journée mais aussi le lundi 20 mai. Guettez-les en montant dans les différentes stations de la ligne !

5 - Visites guidées

Départ samedi et dimanche à 16h de l'Office du Tourisme pour découvrir les monuments de Tours qui ont leur place dans les écrits de Balzac. Ça marche aussi en calèche, avec le cocher de Fil Bleu moyennant le prix d'un ticket de bus (gratuit pour les abonnés Fil Bleu) et ce sera samedi toute la journée avec un comédien également passager du voyage.

Et aussi : un concert de blues inspiré de la Comédie Humaine Salle Ockeghem dimanche après-midi, une lecture théâtrale à la bibliothèque centrale de Tours, une expo sur les animaux et les animots au Muséum d'Histoire Naturelle, une expo Monumental Balzac au Musée des Beaux-Arts... Programme complet sur le site de l'événement.

Photo à la Une : Claude Esselen