Mission maintien : vendredi entrée gratuite pour Tours FC-Cholet

Un match capital et même crucial pour les Tourangeaux.

Le Tours Football Club va-t-il perdre son statut professionnel dès cette année ou bénéficiera-t-il d’une seconde chance pour remonter en Ligue 2, et garder son centre de formation ? On aura la réponse à cette question vendredi en fin de soirée. Pour se maintenir en National et éviter une seconde relégation en deux ans, le club Ciel et Noir présidé par Jean-Marc Ettori doit impérativement battre Cholet lors de la dernière journée du championnat... et doubler les équipes devant lui.



Dans une situation aussi complexe, les joueurs de Michel Estevan auront besoin de soutien. Mais depuis de longues semaines il y a très peu de monde dans les tribunes de la Vallée du Cher. Parfois seulement 1 500 personnes dans le stade qui peut - au maximum - en accueillir 16 000, même si une partie des sièges sont actuellement condamnés par des bâches.



Tours a une histoire avec le foot, la ville a connu de grands moments... Tout ça peut-il s’arrêter d’un coup ? L’enjeu est important et pour l’occasion le Tours FC organise donc une opération gratuité pour tout le monde ce vendredi soir. Le coup d’envoi sera donné à 18h30. La réservation des billets « Invitations » doit se faire via le site du club, www.toursfc.fr. Les tribunes Présidentielle et Première sont également concernées.