StorieTouraine, 13/05/19 : interpellation d’un homme armé à Savonnières, 340 000 entrées à la Foire de Tours, l’espoir des footballeuses du Tours FC…

Et de nouveaux radars bientôt sur les routes.

La StorieTouraine vous offre quotidiennement un point sur l’essentiel de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

Interpellation pour violence avec arme à Savonnières…

Les gendarmes d’Indre-et-Loire indiquent que vendredi 10 mai vers 20h une altercation a éclaté suite à un différend dans un commerce de la ville de Savonnières. Un client mécontent et alcoolisé est revenu armé d’un fusil de chasse en menaçant les personnes présentes dans la boutique. Il a tiré un coup de feu en l’air avant de rentrer chez lui. Cet homme de 59 ans a été interpellé peu après avec des gendarmes venus de Chambray et du peloton d’intervention de Tours. Il a été présenté à la justice dimanche et a obligation de se soigner jusqu’à son procès. Plusieurs lieux lui sont également interdits.

Accident à Druye…

2 véhicules se sont percutés sur la D751 ce lundi matin. 3 personnes ont été légèrement blessées dont un enfant de 12 ans. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine précise du choc.

Incendie à Loches…

Dimanche matin, la porte de l’Hôtel de Ville a été en partie brûlée à cause d’un engin incendiaire déposé devant la mairie. Une enquête est ouverte pour retrouver l’auteur des faits. Les caméras de surveillance du centre-ville lochois devraient notamment être exploitées.

De nouveaux radars...

La région Centre-Val de Loire va rejoindre le dispositif consistant à faire des contôles de vitesse sur les routes avec des radars placés dans des voitures banalisées. Des prestataires privés se chargeront de les faire circuler à partir de janvier 2020. On en comptera 21 dans les 6 départements de la région. Les trajets et heures de contrôle seront fixés par l’Etat qui assure que la rémunération des entreprises ne se fera pas selon le nombre de flashs. A noter que selon le journal Le Parisien le système déjà testé en Normandie ne serait pas très efficace avec une dizaine de contraventions quotidiennes.

Excès de lenteur...

Les gendarmes d’Indre-et-Loire indiquent avoir interpellé un Bordelais sur l’A10 mercredi 8 mai à Maillé alors qu’il roulait à 50km/h dans une voiture sans permis qui n’a rien à faire sur une autoroute (c’est interdit par le code de la route). Problème supplémentaire : son moteur continuait à tourner même après le retrait de la clef de contact. Enfin, le conducteur n’était pas assuré.

Succès de la Foire de Tours...

Achevée dimanche soir, la Foire de Tours 2019 a totalisé 340 000 entrées selon des chiffres communiqués par la présidente de Tours Evénements Cécile Estivin. Cela représente 20 000 entrées de plus en un an. Des améliorations pourraient encore y être apportées en 2020 après les premières nouveautés de 2019 comme l'Espace Détente du Village Gastronomique ou la nouvelle signalétique. On peut aussi citer la création d'un espace dédié au tourisme.

Début de la campagne officielle des élections européennes…

Le scrutin aura lieu le 26 mai. 34 listes sont en compétition pour déterminer quels seront les 79 élus français du Parlement européen élus pour 5 ans. En Touraine, la France Insoumise annonce une série de réunions dans les prochains jours : le 14 mai à 19h00 à la salle de la médaille de Saint-Pierre-des-Corps sur le thème "Européennes, pourquoi voter ?", le 15 mai à 20h00 à la salle du conseil municipal de Bléré sur le thème "L'Europe et nous : pourquoi faire et quoi en faire ?", le 18 mai à 15h00 devant la banque LCL rue nationale à Tours : Action "chamboulons l'UE des marchands, pour l'Europe des peuples". Ce mardi on attend par ailleurs la ministre des affaires européennes Amélie de Montchalin pour une réunion publique LREM à Nazelles-Négron et la tête de liste Les Républicains François-Xavier Bellamy pour un meeting à l’Hôtel de Ville de Tours à 18h.

Découvrez par ailleurs le trombinoscope des candidats tourangeaux de l’élection sur 37 degrés.

L’espoir des footballeuses tourangelles…

Actuellement en Régional 1, elles peuvent encore espérer accéder à la D2. Ce week-end, elles ont fait match nul 0-0 contre Toulouse. Il faudra donc gagner au match retour pour tenter de monter dans la division supérieure. Verdict ce week-end.

Un marché gourmand ce week-end…

Comme chaque année, l'AMAP La Riche en Bio organise son marché bio et paysan qui réunira des producteurs, restauration, artisans et associations autour de l'Agriculture Biologique et des initiatives locales en Touraine. Ça se passe ce dimanche 19 mai, de 10h à 18h, au jardin public du Prieuré Saint Cosme… avec la Charcuterie Musicale et ses blind test pour mettre l’ambiance.