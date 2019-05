Etudes de médecine : Tours oubliée de la réforme du numerus clausus ?

Le président de la région Centre-Val de Loire est très agacé.

En février, nous interrogions le doyen de la fac de médecine de Tours au sujet du numerus clausus. Face au manque de médecins, le gouvernement souhaite voir plus d'étudiants admis en deuxième année, et donc à terme de jeunes diplômés. « C’est bien de pouvoir se donner de la marge et nuancer un peu le nombre d’étudiants qui entrent dans les études sans être coincé à l’unité près. A Tours, nous pouvons accepter 255 jeunes (pour 1 500 élèves en 1ère année, ndlr). On est susceptible de laisser le 256ème alors que quand on le rencontre et que l’on discute de son projet il a toutes les qualités pour devenir un bon médecin » nous disait Patrice Diot.

La fac comptait donc sur le ministère de la santé pour voir le numerus clausus relevé. Raté. Dans un communiqué publié vendredi, le président de la région Centre-Val de Loire François Bonneau s'offusque que la région ne soit pas concernée par le dispositif : « il est impensable que la région qui subit à la fois l’un des plus faible taux de places en étude de médecine et la plus violente réalité de la désertification médicale soit exclue de toute augmentation du numerus clausus ! » écrit-il dans un courrier adressé au 1er ministre Edouard Philippe, d'autant que le nombre de places progresse de 13% au niveau national.

A noter tout de même que le numerus clausus n'est pas la seule solution pour avoir plus de médecins dans la région. Déjà parce qu'il faut dix ans pour les former, mais aussi parce que beaucoup d'entre eux ne restent pas après leurs études comme le notait Patrice Diot dans notre interview cet hiver.