A voir d'urgence : l'église St Julien transformée pour une exposition sensationnelle

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce n'est plus une église, c'est un centre monumental d'art contemporain...Recevant régulièrement des concerts, l'église St Julien de Tours accueille cette fois-ci une exposition spectaculaire pour plusieurs mois, et c'est un événement immanquable.

Depuis quelques jours des anges et des poissons ont pris place au coeur de l'édifice religieux situé en haut de la Rue Nationale. Pas juste quelques anges et quelques poissons mais 30 000 poissons et 800 anges !

Dès l'entrée dans l'église on est notamment saisi par cet immense banc de poissons qui pèse pas moins de 3 tonnes. 3 semaines d'installation ont été nécessaires pour aménager les lieux.

Vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit... Réponse : du verre... industriel, donc recyclé. Et tout ça c'est le travail de Marcoville, un artiste renommé puisqu'il a déjà exposé au Grand Palais, l'un des plus beaux lieux parisiens pour installer de l'art avec sa grande verrière.

Son travail a naturellement une résonnance religieuse (avec 50 vierges), à l'entrée de l'église on trouve la forêt d'Eden (représentation du Paradis pour l'homme de 80 ans) mais on saluera plus particulièrement son effet grandiose : les moindres recoins du bâtiment sont exploités dans un ensemble assez éblouissant. Ce sont 10 ans de travail qui ont été regroupés à St Julien, Marcoville ayant spécifiquement demandé à s'installer dans ce lieu où son travail restera visible jusqu'au 22 septembre chaque jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 13h à 19h.

Ci-dessous découvrez le reportage complet de Delphine Nivelet :