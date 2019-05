Ce que vous devez visiter pendant la Nuit des Musées 2019 en Touraine

Avec une loco à St-Pierre-des-Corps, des silex au Grand-Pressigny...

En général un musée ça ferme entre 18 et 19h. Pas samedi 18 mai... Comme chaque année c'est la Nuit des Musées, les établissements culturels font des heures supp' pour l'occasion... et ils ne se contentent pas de laisser les portes ouvertes, il ajoutent aussi des événements originaux pour faire venir du monde. Voici ce qui vous attend ce week-end en Indre-et-Loire avec une sélection de la rédaction...

La loco de St-Pierre-des-Corps :

Dans un hangar près du pont qui traverse les rails il y a une loco à vapeur endormie, qui attend de pouvoir refumer un jour. A son chever : des dizaines de bénévoles - dont des cheminots ou ex chieminots - qui font en sorte de la remettre en état. Pour la Nuit des Musées, ils ouvrent les portes de leur chantier au public en soirée et début de nuit avec la 231E41 en toile de fond. En plus vous pourrez rester sur place jusqu'à minuit.

Des jeux de lumière mettront en valeur la mécanique de la machine actuellement en cours de restauration sous le hangar "aux avions". Une exceptionnelle exposition photographique et le film de Philippe Meuriot retraçant l'aventure seront également présentés au public, qui pourra se renseigner sur l'avenir de la locomotive auprès des photographes et bénévoles accompagnant le projet. L'entrée du site sera matérialisée par les fresques murales des joyeux Grabouilleurs, ainsi que par un ancien sémaphore de la compagnie du Paris Orléans:

A découvrir - rue de la Pichotière à Saint-Pierre-des-Corps.

Un voyage en Italie... depuis Loches :

Non, Loches n'a pas ouvert une ligne aérienne directe avec le pays de la botte. En revanche la ville profite de la Nuit des Musées pour mettre en avant les Images d'Italie de Lansyer, Canaletto & Piranèse jusqu'au 11 novembre à la Maison-Musée Lansyer (accessible de 20h à 22h avec visite guidée gratuite). Vous y découvrirez des peintures artistiques de Rome et de Venise. Une rencontre en présence des auteurs du catalogue aura lieu le matin à 10h à la librairie Voyage au bout de l'écrit.

Théâtre préhistorique :

Le Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny participe à la Nuit des Musées avec une ouverture de 18h-22h. Il proposera au public une visite commentée du musée ainsi que des déambulations théâtrales par la Compagnie Irulaane avec des lectures des légendes locales.



Cette soirée accueillera également Marie-Françoise Sacré, auteure du roman Demain 32 décembre, mettant en scène une jeune paléontologue étudiant en quête des restes de l’hominidé le plus ancien que la terre ait porté.

Entrée gratuite. Egalement une expo archéologique à l'écomusée du Véron, de 18h à 21h à Savigny-en-Véron. Les enfants de la commune y ont participé.

Chapeaux à Tours :

A l'occasion du 220ème anniversaire de la naissance de Balzac à Tours, des chapeaux au nom de l'écrivain seront offerts aux 200 premiers visiteurs du <musée des Beaux-Arts ou d'Histoire Naturelle pendant la Nuit des Musées. Pareil au Château de Tours et au Musée du Compagnonnage, tous ouverts pour la soirée.

A voir :

Derniers jours de l'expo Koen Wessing au Château de Tours, des photos dans la période de l'après guerre

Les étudiants de l'école des Beaux-Arts invités au Musée des Beaux-Arts pour une performance inédite

La nouvelle expo Un animal, des animots au Muséum d'Histoire Naturelle, sur les animaux dans la littérature

Oeuvre spectaculaire à Amboise à l'Hôtel Morin de 15h à 23h :

"Soléidoscope" et "Anatom-E" : imaginées dans une réflexion sur le cerveau et les écrans, ces deux "machines" sont l'aboutissement d'un travail de recherche scientifique dans les secteurs de l'informatique et du médical. Suscitant poésie et étonnement, elles invitent le visiteur à devenir acteur de sa propre visite.



Oeuvres réalisées par Yann Nguéma (du groupe Ez3kiel) assisté d'Arnaud Doucet, en coproduction avec l'atelier Arts Sciences de Grenoble dans le cadre de l'exposition "Attention Intelligences !".

Au CCC OD à Tours :

Visites commentées toutes les heures dès 20h (durée : 45 minutes, inscription à l'accueil du centre d'art dès mercredi 15). En tout cas l'entrée sera libre et gratuite.