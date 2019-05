En basket, Tours a eu très très chaud avant de battre Charleville

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

On savait l'UTBM qualifié pour les play-offs du championnat de Nationale 1 de basket. Mais plus les Tourangeaux glanaient de succès, plus ils s'offraient la possibilité d'un tirage pas trop complexe en vue d'une fin de saison épique. Il fallait donc battre Charleville ce dimanche à Monconseil. Et que ce fut compliqué ! A la fin des 40 minutes de la rencontre les deux équipes étaient à 83-83.

Pas d'égalité au basket, on départage forcément par prolongations. Et Tours a réussi à s'en sortir, victoire finale avec 5 points d'avance : 94-89.

Ce succès difficile permet aux hommes de Pierre Tavano de finir à la 2ème place de leur groupe B. Place maintenant aux plays-offs au cours desquels ils vont affronter le 7ème du groupe A, soit Rueil-Malmaison. Le match est prévu dès samedi 18 mai à Saint-Quentin.

Les photos de la rencontre Tours-Charleville par Philippe Maitre :