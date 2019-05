Jusqu'au 17 mai, une série de perturbations sur l'A10 et l'A85

A cause de travaux.

Après plusieurs semaines de pause, les chantiers reprennent sur l'A10 et l'A85 à Tours, dans l'agglo et aux alentours... Voici la liste des perturbations attendues d'après Vinci Autoroutes :

A10 :

Nuit du lundi 13 mai, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur de Vouvray (n°20), en provenance de Bordeaux. Suivre la déviation prévue.

Du lundi 13 mai à 20h au vendredi 17 mai à 7h, jour et nuit : fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24), en direction de Bordeaux.

Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Nuit du jeudi 16 mai, entre 21h et 5h : risque de ralentissement dans une zone en travaux d'environ 1 km située entre l'échangeur de Joué-lès-Tours (n°24) et la bifurcation des autoroutes A10 et A85, dans les deux sens de circulation.

A85 :

Nuit du mardi 14 mai, entre 20h et 7h : fermeture de l'autoroute A85 entre les échangeurs de Bourgueil (n°5) et de Langeais (n°7), en provenance d'Angers et en direction de Vierzon. Une déviation est prévue.



Durant 2 nuits (mardi 14 et mercredi 15 mai), entre 20h et 7h : fermeture de l'autoroute A85 entre les échangeurs d'Azay-le-Rideau (n°9) et de Bourgueil (n°5), en provenance de Vierzon et en direction d'Angers. Des panneaux vous indiqueront la déviation à suivre.



Durant 2 nuits (mardi 14 et mercredi 15 mai), entre 20h et 7h : Fermeture de l'aire de services des Jardins de Villandry, en provenance de Vierzon et en direction d'Angers.

Nuit du jeudi 16 mai, entre 20h et 7h : Fermeture des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur de Villandry (n°8), en provenance d'Angers et en direction de Vierzon. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Nuit du jeudi 16 mai, entre 20h et 7h : Fermeture de l'aire de services des Jardins de Villandry, dans les deux sens de circulation.

Bifurcation A10/A85 :

Le lundi 13 mai, entre 7h et 16h : fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Paris (A10). Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.