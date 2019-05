TOURS : Cette année, il y aura aussi plein d'associations à Sport'Ouvertes

Et c'est le moment de s'inscrire.

Aujourd'hui, on se projette dans le futur... Début septembre. La rentrée, les jours qui raccourcissent, et la période d'inscription pour de nouvelles activités. Chaque année, la ville de Tours organise sa grande manifestation Sport'Ouvertes, accueillie au Lac de la Bergeonnerie et au Centre Aquatique du Lac depuis 2017 après deux années au Vinci et plein d'autres au pôle nautique du Cher.

La formule plait (tant qu'il fait beau) : l'espace est grand, pas trop loin du centre, idéal pour faire des démonstrations... On y découvre les clubs de foot, rugby, basket, escalade, course à pied, danse et même sabre laser. La liste va encore s'agrandir en 2019 : comme elle l'avait évoqué, la mairie va étendre Sport'Ouvertes à toutes les associations qui offrent des activités de loisirs à l'année (et ce n'est pas ça qui manque dans la ville).

Pour participer, il faut s'inscrire et ne pas trop traîner pour le faire : la date limite est fixée au 31 mai pour être prêt en septembre, le dimanche 8 très exactement. La fiche d'inscription est dispo par ici.