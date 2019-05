StorieTouraine, 10/05/19 : Plainte après une altercation à Bulle d’O, le Tours FC en grand danger, le TVB peut-être champion ce vendredi...

On parle aussi de politique...

La StorieTouraine vous résumé les infos essentielles de la journée en Indre-et-Loire, avec des mises à jour dès que nécessaire. Voici l'édition de ce vendredi :

Plainte après une altercation à Bulle d’O...

Mardi 7 mai, un vigile de la piscine Bulle d’O de Joué-lès-Tours a été agressé par une cinquantaine de personnes venus régler des comptes. Des faits qui se sont produits après l’expulsion d’un client du site par le vigile en question en raison de son mauvais comportement. La ville de Joué-lès-Tours a indiqué qu’elle portait plainte, le parquet de Tours a lancé une enquête.

On vote dans deux semaines...

Dans le cadre des élections européennes du dimanche 26 mai pour lesquelles 34 listes sont en compétition, la ministre en charge des affaires européennes Amélie de Montchalin se déplacera à Nazelles-Négron mardi 14 mai pour soutenir la liste LREM portée par l’ex ministre Nathalie Loiseau. La candidate tourangelle Guilmine Eygun assistera également à ce rendez-vous.



Le même jour, la tête de liste Les Républicains François-Xavier Bellamy sera en meeting à Tours.

Annulation de rendez-vous politique...

Nous annonçions une réunion publique sur l’éducation à Ballan-Miré lundi 13 mai : la députée Fabienne Colboc fait savoir que cela n’est plus d’actualité, sans préciser le motif.

Un débat sur l’écologie...

A l’image de la COP21, grand sommet sur l’environnement organisé à Paris en 2015, la région Centre-Val de Loire lance une COP régionale pour faire émerger des solutions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Une réunion sur le sujet aura lieu jeudi 16 mai à Tours, à 18h30, aux Tanneurs.

Le Tours FC en ballotage défavorable...

Jeudi soir les footballeurs tourangeaux n’ont pas fait mieux qu’un match nul 2-2 à Lyon-Duchère. Et encore c’est un bon résultat car ils ont été menés deux fois au score et ont égalisé à la 83ème minute. Une défaite les aurait condamnés à descendre en National 2 la saison prochaine... Là, il leur reste un petit espoir de maintien moyennant une victoire impérative contre Cholet et l’espoir que les autres clubs du bas de tableau ne restent pas devant. Ce derby capitla aura lieu à la Vallée du Cher.

Un titre dès ce soir pour Tours en volley ?

Invaincu en championnat depuis fin octobre, le Tours Volley Ball peut décrocher son second championnat de France consécutif dès ce vendredi soir au Palais des Sports s’il bat Chaumont en finale retour de Ligue A. Le TVB a déjà remporté le match aller mardi soir en Champagne.