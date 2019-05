Escape game et gâteaux slovènes dans le Jardin des Prébendes de Tours dimanche

A l’occasion de la Fête de l’Europe.

Pas facile d’intéresser les Tourangelles et les Tourangeaux aux questions européennes ? A deux semaines des élections du 26 mai pour renouveler le parlement européen, la Maison de l’Europe de Tours fait en sorte d’attirer un maximum de monde à sa Fête de l’Europe annuelle. L’objectif : faire participer tout le monde au débat… en s’amusant. Après, chacun son opinion.

Le programme s’annonce donc riche et ludique ce 12 mai dans les allées d’un des parcs les plus agréables de Tours… Dès 11h une fanfare se chargera de l’ambiance musicale, on pourra manger une fricassée de volaille ou un plat de pâtes végétarien avec mascarpone le midi à partir de 5€80 et pas seulement…

Si vous aimez Burger Quiz – l’émission d’Alain Chabat – un Burger Quiz des Prébendes est programmé à 14h, 15h, 16h et 17h. Et aussi un blind test de musiques européennes à 14h et 16h30. Les linguistes apprécieront sans doute le cours d’espéranto, une langue pensée pour être parlée par tous les pays. Première leçon à 14h30 suivie d’un atelier découverte du Portugal à 15h15 puis de la Pologne à 17h. Attention, risque d’envies de voyages après ça…

5 fois dans la journée (11h, 14h, 15h, 16h et 17h) un escape game sera organisé pour « sauver l’Union Européenne » avec des lots à gagner pour les équipes les plus rapides. Touraine Slovénie a prévu de faire des gâteaux, Mortimer English Club initiera les enfants à l’anglais et vous pourrez trouver des infos si vous souhaitez partir à l’étranger.

Tout se fera autour du kiosque. Pour plus d’infos, un programme complet ici.