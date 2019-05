37 bonnes raisons d’aller à la guinguette de Tours cette année

Elle est ouverte jusqu’à fin septembre.

A Tours, l’été ne commence pas le 21 juin mais au début du mois de mai, quand la guinguette investit les bords de Loire. Après le bar Chez Dupont qui a lancé sa saison 2019 dès le 3 mai au pied de la bibliothèque voici que le bar central et Le Foudre font de même ce vendredi 10 mai. Le trio forme Tours-sur-Loire, tandis que Tours-sur-Plage se charge d’animer la rive nord du fleuve, au pied du quai du Portillon. Pourquoi y aller ? Voici 37 suggestions…

1 – Vous n’avez pas mis les pieds sur les bords de Loire depuis la fermeture de la guinguette 2018 et vous commencez à trouver le temps long

2 – Vous ne savez pas d’où elles viennent mais elles sont vraiment bonnes les cacahuètes de la guinguette

3 – Vous êtes en « Mission Maillot de Bain » avant l’été et vous savez que descendre puis remonter l’escalier de la guinguette c’est bon pour les muscles

4 – Vous travaillez là, et vous vous la pétez un peu

5 – Parce que donner un rendez-vous pro « à la guinguette » ça en jette

6 – Vous avez soif

7 – Vos potes vous ont donné rendez-vous là et ce serait dommage de passer la soirée devant Netflix

8 – Le bruit du courant sous le pont Wilson ça vous détend

9 – Vous avez croisé une fille / un garçon trop canon à la guinguette l’an dernier et vous avez très envie de la revoir ou de le revoir

10 – Vous avez conclu l’an dernier à la guinguette et vous allez fêter votre premier anniversaire au même endroit

11 – Vous avez rompu l’an dernier à la guinguette et vous voulez conjurer le sort

12 – C’est l’occasion de découvrir plein d’artistes que vous ne connaissez pas, genre un chanteur tchadien pour l’ouverture ce vendredi : Felkissam

13 – Le coucher de soleil sur la Loire c’est vraiment trop canon

14 – L’étiquette du vin de la guinguette est différente tous les ans : son dessin est choisi après un concours

15 – Des vignerons de la région s’invitent en bord de Loire chaque mardi pour des dégustations (avec modération)

16 – Ça ne vous dérange pas de boire debout parce qu’il n’y a plus une seule table de dispo

17 – Parce que passion planchette fromage / charcuterie

18 – Vos enfants ont hâte de retourner dans la petite cabane collée au Pont Wilson

19 – Vous avez encore soif

20 – Il y a un piano en libre-service Chez Dupont

21 – Le dimanche c’est brunch Chez Dupont

22 – Faire la queue longtemps pour boire un verre ne vous fait pas peur

23 – Il vous faut absolument le verre réutilisable 2019 pour agrémenter votre collection

24 – Il fait un peu trop neuf le nouveau design du bar central mais si on veut s’y faire il faut bien y retourner

25 – En mai et juin c’est poulet rôti le dimanche au restaurant le R tout près du pont

26 – Tous les vendredis soirs c’est DJ set au Foudre

27 – Le mercredi c’est ateliers jeux ou do it yourself au bar central

28 – Le dimanche matin à 11h c’est éveil du corps pour tout le monde au Bar à Mômes

29 – Et dimanche le soir c’est boum dès 21h

30 – La scène centrale s’ouvre à tous les artistes le lundi de 18h à 21h (inscription sur lepetitmonde.production@gmail.com)

31 – Vous avez toujours soif

32 – L’an dernier vous n’avez pas eu le temps de goûter toute la carte (vous n’avez pas dû venir assez souvent)

33 – Parce que vous comptez impressionner tout le monde avec votre déguisement pour la soirée ringarde

34 – Vous ne supportez plus votre colloc’ et vivre à la guinguette vous parait un bon Plan B

35 – Il y a quelqu’un à qui vous devez payer un coup

36 – Vous n’avez jamais mis le pied à la guinguette et vous devez donc découvrir ça de façon urgente

37 – Vous êtes maire de Tours et vous allez devoir faire un discours le jour de l’inauguration