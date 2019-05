[#MIAM] Les recettes exclusives des chefs de La Roche Le Roy et du Nobuki

Les chefs des deux restaurants les ont imaginées exprès pour nous.

Depuis quelques jours vous pouvez vous procurer le N°2 du magazine papier connecté de 37°, et c'est un événement ! Au sommaire notamment : un gros dossier gastronomie pour découvrir les coulisses de la cuisine du CHU de Tours, faire un point complet sur le monde gastronomique tourangeau ou encore partir avec nous sur la route des rillettes, entre Tours et Le Mans. Dans ce numéro, vous pourrez également découvrir une rencontre inédite entre deux grands chefs tourangeaux :

Maximilien Bridier, qui a récemment repris l'institution qu'est La Roche Le Roy

Jean-Nobuki Remon, à la tête de la table japonaise Nobuki en centre-ville de Tours

Après plus d'une heure d'entretien, nous avons proposé aux deux cuisiniers d'imaginer une recette inspirée de leur échange. Ils ont planché dessus et nous les ont envoyées. On profite donc de ce mois de mai rempli de jours fériés pour vous les publier, en espérant que vous aurez l'occasion de les tester chez vous. Ce sont des recettes qui peuvent demander un peu de temps mais qui restent relativement simples.

La recette de Maximilien Bridier :

La recette de Jean-Nobuki Remon :

Photos : Pascal Montagne / Infographies : Pierre-Alexis Beaumont