StorieTouraine, 09/05/19 : deux Gilets Jaunes tourangeaux jugés à Paris, 1 500 manifestants pour la fonction publique à Tours, un Tourangeau en or au Concours Lépine…

On parle aussi du village de la Marine qui s’installe ce week-end Place Anatole France.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’information de la journée en Indre-et-Loire. Avec des mises à jour dès que nécessaire.

Nouveau passage au tribunal pour deux Gilets Jaunes tourangeaux…

On se souvient de l’histoire d’Ambre et Franck, deux Gilets Jaunes tourangeaux de Montlouis-sur-Loire. Présents le jour où le Fouquet’s a été ravagé sur les Champs-Elysées à Paris, ils ont ramené chez eux des objets du restaurant et ont publié des photos sur Facebook. Ils parlent de souvenirs emportés avec l’accord de personnes sur place, la police y a vu un vol. Ils ont été interpellés, emmenés à Paris, présentés une première fois devant la justice mais l’affaire avait été annulée pour vice de procédure. Le parquet avait engagé de nouvelles poursuites aboutissant à une nouvelle convocation ce jeudi 9 mai. Le procès d’Ambre a été renvoyé au 11 octobre, son compagnon Franck n’est lui pas concerné par la procédure selon le tribunal qui a relevé une erreur dans le dossier. Une affaire donc aux multiples rebondissements… Le couple de 30 et 43 ans dénonce d’ailleurs les nombreux moyens employés pour un tabouret, des couverts et une salière.

Manifestation de la fonction publique…

Une première depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron : au niveau national tous les syndicats de la fonction publique appelaient à la grève ce jeudi pour dénoncer les projets du gouvernement, notamment les 120 000 suppressions de postes toujours programmées même si le président n’exclut pas de revenir dessus. Plus de 1 500 personnes ont défilé à Tours dès 10h pour marquer leur mécontentement. Les syndicats réclamaient par ailleurs la fin du gel des salaires. Beaucoup de profs et de salariés du CHU avaient pris part au défilé.

Réunion publique sur l’école…

Le parlement étudie actuellement la loi sur l’école de la confiance du ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer, notamment contestée dans la rue ce jeudi. La députée LREM tourangelle Fabienne Colboc participera à un débat public sur le texte ce lundi 13 mai de 18h30 à 20h à La Parenthèse de Ballan-Miré. La députée du Val d’Oise Cécile Rilhac, auteure d’une mission sur les directions d’école, y assistera également.

Manifestation régionale de motards…

Elle est prévue ce samedi à Blois. Un départ est organisé depuis Tours. Heure de rendez-vous fixée à 10h au niveau de la fête foraine. Objectif : dénoncer la politique de sécurité routière du gouvernement faite « contre les usagers » selon la FFMC.

Une médaille d’or pour Tours au Concours Lépine…

Elle a été décrochée par Benjamin Rimajou qui a mis au point un système pour mettre en place plus facilement ses housses de couette. On vous en avait parlé ici.

Le défi du Tours FC…

Ce jeudi soir le Tours FC joue à Lyon-Duchère (20h45). Le club n’a pas le droit à l’erreur car il est pour l’instant relégable et il ne reste que deux matchs avant la fin de la saison de National.

Patinage artistique…

10 filles et 1 garçon du club de Tours sont partis tard dans la nuit en direction de l'Espagne et plus précisément vers la ville de Barcelone. L'année dernière c'était à Londres qu'ils sont allés faire leur première escapade sportive à l'étranger. Cette année l’entraîneuse Gwladys Dezael a souhaité participer à la "Copa International de Mayo". Une ouverture internationale qui n’est qu’un début : la saison prochaine il est inscrit dans les projets du club la mise en place à Tours d'une manifestation similaire ouverte à l'international. On vous tiendra au courant des résultats des jeunes sur place dans les prochains jours…

La Marine en escale à Tours…

Evénement militaire ce week-end à Tours avec un village Place Anatole France, accessible aux scolaire ce vendredi, à tout le monde samedi et dimanche de 10h à 19h. Au programme : baptêmes de plongée, parcours commandos pour enfants, démonstrations d’hélicoptère, de techniques de combat rapproché et chiens experts). Ateliers gestes qui sauvent, matelotage, simulateur Rafale marine, jeu « oreilles d’or », etc.). Visite d’un hélicoptère Dauphin et enfin un espace « métiers » pour évoquer les possibilités de recrutement dans la Marine nationale