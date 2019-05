A Tours, des démarches plus simples pour les jeunes parents

Notamment pour ceux qui arrivent dans la ville.

Lundi 13 mai, le conseil municipal de Tours doit voter plusieurs délibérations concernant la petite enfance et l'éducation. Parmi elles, une révision du règlement de la ville pour les parents... avec l'objectif de simplifier certaines démarches.

L'adjointe au maire en charge de l'éducation et de la petite enfance Cécile Chevillard indique notamment que, désormais, les parents qui veulent inscrire un enfant à la crèche parce qu'ils emménagent à Tours pourront se préinscrire avant même d'avoir officiellement leur justificatif de domicile.

Autre mesure concernant les jeunes parents : ils auront désormais deux mois pour confirmer la naissance de leur enfant contre un mois aujourd'hui, de quoi leur laisser plus de temps après l'arrivée de bébé, une période souvent bien chargée de la vie. Cette décision a été prise à cause de l'oubli de plusieurs familles, entraînant l'annulation de leur pré-inscription et des conflits avec la ville.

A noter aussi qu'en raison de l'augmentation du nombre de vaccins obligatoires (de 3 à 11), les familles auront 3 mois pour se mettre en conformité avec la loi. Ces vaccins ne seront donc pas exigés immédiatement à l'inscription de l'enfant mais devront être réalisés dans le trimestre selon le calendrier fixé par l'Etat.

Toujours à propos des enfants, la ville va acter la fusion des écoles Jules Verne pour former un groupe scolaire de 14 classes aux Douets avec une seule direction, "et ça se passe bien" selon la municipalité.

Quant au Plan Ecoles, celui qui devait être annoncé fin 2018 pour déterminer le planning de rénovation des établissements scolaires de la ville, il sera finalement dévoilé d'ici le mois de juin précise le maire Christophe Bouchet qui cherche à optimiser les coûts des chantiers. Sans attendre, la ville a en revanche fait installer les drapeaux de la France, de l'Union Européenne et de Tours sur le fronton de ses 58 écoles : "il faut montrer où est la ville et où est la République" justifie le porte-parole de la municipalité Olivier Lebreton..

La mairie prépare enfin la première rentrée de l'école Simone Veil des Deux-Lions devant ouvrir en septembre avec 4 classes (une à double niveau en Maternelle, une grande section-CP, un CE1-CE2 et un CM1-CM2. A ce jour 70 enfants sont inscrits, l'établissement est complet pour la Maternelle.