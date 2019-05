Concert, danse et visites VIP : la SNCF réveille ses gares à Tours et St-Pierre-des-Corps

Une semaine spéciale d'animations.

En septembre 2018, pour les Journées du Patrimoine, la SNCF avait exceptionnellement organisé une visite du toit de la gare de Tours. Un moment rare, très vite complet. A l'occasion d'une semaine spéciale Vive le Train, l'entreprise ferroviaire renouvelle ce genre d'expérience insolite... cette fois avec une visite guidée du poste d'aiguillage de la gare de Tours.

Comment faire en sorte que les trains arrivent sur la bonne voie ? Qui actionne les manettes ? Ces questions vous pourrez les poser mardi 14 mai aux cheminots qui organisent plusieurs visites de 45 minutes sur leur lieu de travail.

Ce n'est pas tout ! A Saint-Pierre-des-Corps, c'est le technicentre de la SNCF que vous pourrez découvrir, un endroit où les rames sont réparées, voire relookées. On y réalise de très grosses opérations sur les trains comme nous vous l'avions raconté récemment lors d'un grand reportage pour Info Tours et 37 degrés.

Autre site d'habitude interdit au public exceptionnellement ouvert : le centre de maintenance du matériel infra, toujours à St-Pierre-des-Corps.

Attention ! Ces rendez-vous sont seulement accessibles à de petits groupes. Tout est gratuit mais il faut s'inscrire à l'avance ici, le plus tôt sera le mieux car ça risque d'être complet très, très vite.

Néanmoins, d'autres événements complètent cette semaine Vive le Train. Le mardi 14 mai, un TER Rémi entièrement aux couleurs des 500 ans de la Renaissance sera exposé sur un quai de la gare de Tours, avec en prime un concert de musique Renaissance et la possibilité de découvrir des dessins de Léonard de Vinci en réalité augmentée. Les 13, 14, 15 et 18 mai, la gare de Tours se transformera par ailleurs... en piste de danse (oui !) avec des initiations à la country. On ignore si les contrôleurs et conducteurs de la SNCF participeront au cours en uniforme...

Une dernière chose : à l'occasion de la Nuit des Musées, le chantier de rénovation de la loco à vapeur 231E41 en cours à St-Pierre-des-Corps ouvrira ses portes en nocturne pour le public. C'est gratuit et sans réservation... ouverture jusqu'à minuit ! Une exposition photographique et le film de Philippe Meuriot retraçant l'aventure seront également présentés au public, qui pourra se renseigner sur l'avenir de la locomotive auprès des photographes et bénévoles accompagnant le projet. Nous avions également visité les lieux il y a quelques mois, notre vidéo est à découvrir ici.