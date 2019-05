Le TVB à une victoire du titre

Après leur victoire en finale aller du championnat

La délivrance est arrivée aux environ de 23h ce mardi soir, dans la salle René Tys de Reims où Chaumont a pris l'habitude de délocaliser ses affiches (coupe d'Europe, finales...) en raison de la non conformité de sa salle habituelle, Après un long combat, les Tourangeaux peuvent lever les bras, il viennent de remporter le premier acte de cette finale de championnat de France. Une victoire 3-2 au terme d'un match halletant entre les deux meilleures équipes de France de ces dernières années. Une victoire précieuse dans cette finale qui se joue au meilleur des trois matchs, avant le match retour à Grenon vendredi soir.

Pourtant le TVB aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. Les Tourangeaux sont pleinement entrés dans leur match et ont pendant deux sets dominés les débats à l'image de leur pointu Hermans Egleskalns, insaisissable et qui finira le match comme meilleur marqueur avec 24 points. 25-22 25-22, la victoire semblait se dessiner. Oui mais en face, l'équipe de Chaumont a prouvé une nouvelle fois que sa réputation d'équipe besogneuse, ne renonçant jamais, n'était pas usurpée. Poussés par un public une nouvelle fois bouillant, les joueurs de Haute-Marne vont refaire leur retard en s'appuyant notamment sur leur jeu au service pour recoller à 2 partout (16-25 23-25). La décision allait se jouer au Tie-Break et comme en demi-finale à Nice, le TVB se montrait plus sûr de lui, retrouvant sa maitrise pour conclure par un 15-12 qui lui ouvre en grand les portes du titre de champions de France.

Pour cela, il faudra battre une nouvelle fois Chaumont vendredi à Grenon (match à 20h45) ou au pire samedi en cas de match d'appui, toujours à domicile.

Mathieu Giua

photo : image d'archives