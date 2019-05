TOURS : Le Stade des Fontaines va devenir le Stade Thomas Rodriguez

En hommage au footballeur du Tours FC décédé en 2018.

Sa disparition avait entraîné une grande émotion au sein du club, et plus généralement du monde du football : le 9 mars 2018, Thomas Rodriguez a été retrouvé mort dans son lit au centre de formation du Tours FC.



Evoluant au sein de l’équipe U19 qui a atteint la finale de la Coupe Gambardella cette saison-là, il a été victime d’une défaillance cardiaque indétectable. L’autopsie avait immédiatement conclu à une mort naturelle.



En mémoire du jeune homme, et en accord avec sa famille, la ville de Tours a choisi de donner son nom au stade du quartier des Fontaines jusqu’ici non baptisé. Situé dans la partie Est du quartier (près de l’autoroute), il prendra donc officiellement le nom de Thomas Rodriguez dans quelques jours, après accord du conseil municipal qui doit s’emparer du dossier dans sa séance du lundi 13 mai (à partir de 17h à l’Hôtel de Ville).



Thomas Rodriguez avait été inhumé quelques jours après sa disparition dans sa commune d’origine : Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Son portrait avait également été affiché en grande à l’entrée des locaux du Tours FC. L’équipe professionnelle avait disputé un match en noir avec le nom de Thomas sur le dos contre Sochaux en Ligue 2. Idem pour ses coéquipiers du centre de formation qui avaient affronté Bordeaux tout de noir vêtus.