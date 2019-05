[#MIAM] Ce que vous devez goûter à la Foire de Tours

On a flâné pour vous dans les allées du village gastronomique…

Jusqu’au 12 mai plus de 600 exposants animent le Parc Expo de Tours pour la Foire… dont toute la troupe du village gastronomique. Cette année, cet espace qui déborde de monde chaque soir (et le midi aussi, mais plus pour le business) s’est refait une beauté. Les stands ont été légèrement réorganisés, les allées étant classées par thème : boissons, fast food ou restauration à l’assiette. A proximité, un espace détente a été aménagé pour pouvoir se poser, manger ou boire un peu à l’écart de la foule. Comme l’endroit est grand et que tous les stands ne sont pas forcément extras, voici nos conseils pour satisfaire vos estomacs… Une liste forcément incomplète.

Pour l’apéro :

Direction le stand de l’association Solidarité Madagascar Touraine pour goûter… le Caca Pigeon. Oui, le nom est super bizarre mais en fait c’est bon. Pour 3€ on vous remettra un sachet de biscuits légèrement épicés à base de pâte à beignets. A accompagner avec un jus de mangue ou une bière malgache, la THB (Three Horses Beer), si vous la consommez avec modération.

Pour rester dans le thème 2019 :

Le pays invité de la Foire de Tours cette année c’est l’Irlande… donc il y a un restaurant irlandais, avec des plats aux tonalités irlandaises. Celui qui nous semble le plus intéressant est le saumon séché aux betteraves avec pommes de terre, yaourt à l’aneth et vinaigre de cidre. Ou alors le bœuf flambé au whiskey. Option courgette farcie pour les végétariens. Comptez une vingtaine d’euros le plat. Pour moins cher, vous pouvez aussi découvrir le fameux Irsih Coffee au sein du pavillon irlandais situé un peu à l’écart du village. Le pub irlandais The Pale installé Rue Colbert a lui ouvert une succursale spécialement pour la foire.

Pour des tapas à picorer :

El Pintxo sans hésiter. Réputé Rue Colbert, l’établissement s’est installé à la foire avec des recettes variées, pour 2€ l’unité. Poulet, végé, fromage, jambon, crevettes… Le choix est particulièrement vaste, avec de bons produits.

Alerte fromages !

Le munster frit de Rodolphe Le Meunier. Du munster dans une feuille de brique à 13€. Et si vous aimez les fromages odorants, La Boîte à Fromages fait un pressé au maroilles permettant de vous repérer à 10km si vous avez perdu vos amis. Le Vieux-Mûrier a par ailleurs mis à sa carte le fameux Saint-Marcellin au lard crème romarin (9€). Tentant.

Une petite faim bio :

La Fouée Gourmande est à la foire avec ses petites boules de pain à garnir de rillettes… ou de chocolat, ou de caramel au beurre salé. A partir de 2€50.

L’expérience :

Cette année le chef étoilé Gaëtan Evrard est à la Foire de Tours pendant que son restaurant de Montbazon est en travaux. Il est venu avec sa cuisine, et des produits locaux (excellent saucisson de canard). Vous pourrez goûter les escargots avec sauce au vin et lard ou un excellent Paris-Tours en dessert, à partir de 8€. Si vous êtes plus aventureux, commandez une beuchelle, plat tourangeau traditionnel… à base de ris de veau et rognons (donc oui, des abats). Le chef l’a revisitée avec champignons et une sauce rehaussée de moutarde à l’ancienne. Prix : 22€.

Pour les gourmands :

Il n’y a pas que la bière qui se boit en pinte, les frites ça marche aussi comme vous pouvez le voir sur cette photo. Les amateurs testeront celles-ci à 3€ ou celles des Belges cuites dans la graisse de bœuf comme dans le plat pays.

Et aussi… : les viandes de La Maison des Halles et des Pierres Fondues, les milk shake « crazy » du Café Marcel, les bières tchèques, les pâtisseries orientales ou hongroises…