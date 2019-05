[Article collaboratif] Découvrez qui recrute en mai 2019 en Indre-et-Loire

On recherche pour la saison touristique, dans l'intérim...

Info-Tours.fr se mobilise pour l'emploi. Consulté par des dizaines de milliers de personnes chaque semaine, notre média est un fort vecteur de partage d'information. On en profite pour vous aider à trouver du travail... ou à recruter les nouveaux talents de vos entreprises. Sur cette page, vous trouverez les offres arrivées jusqu'à nos oreilles ou les événements en lien avec l'emploi en Indre-et-Loire. Initiée en avril, cette démarche a rencontré un franc succès avec une vingtaine de publications (toujours accessibles ici). Nous la renouvelons donc pour le mois de mai.

Vous recrutez ? Faites-le savoir, c'est gratuit ! Envoyez-nous simplement votre offre résumée en un ou deux paragraphes avec un contact de candidature par mail à contact@info-tours.fr ou par message privé sur les réseaux sociaux puis nous actualiserons cet article. Il sera par ailleurs en permanence mis en avant sur notre page d'accueil.

Attention ! Si vous postulez, il est possible qu'une offre ait déjà trouvé preneur.

Journée recrutement le 16 mai

L'association ASSAD-HAD recherche du personnel pour de l'aide à domicile et organise un événement spécifique pour envisager de nouvelles embauches de 10h à 18h à son siège de Tours (arrêt de tram Liberté) ainsi que sur ses antennes de Neuillé, Château-Renault, Montlouis, Bléré, Loches, Ste-Maure, l'Île-Bouchard et Azay-le-Rideau. Offres en CDD, CDI, temps plein et temps partiel. Détails au 02 47 36 29 29 ou www.assad-had.org.

Partnaire Tours

Industrie : Mécaniciens Monteurs, Électriciens Monteurs, Peintres industriels, Menuisiers, Techniciens de maintenance, Régleurs, Électroniciens et Agents de production,

Industrie Pharmaceutique : Opérateurs de conditionnement, Agents et Techniciens de fabrication, Techniciens de Laboratoire et Conducteurs de laverie,

Logistique : Préparateurs de commandes (caces 1), employés logistique, Magasiniers Caristes (caces 1 3 5),

Tertiaire : Assistant ADV, Chargé de recouvrement, Opératrice de saisie bilingue Anglais, Standardiste, Secrétaire juridique et Gestionnaire Approvisionnement,



Pour plus de renseignements sur les postes, contactez l'agence au 02 47 66 12 12, par mail : tours@partnaire.fr ou directement au 11, rue de Jérusalem à Tours Centre.

Job dating Arctique

Fondé en 1989, ARTICQUE est un éditeur de la filière géomatique, créateur de solutions dédiées à l’analyse exploratoire de données localisées, à leur collecte, à leur communication et à leur utilisation. L'équipe commerciale recherche 3 business developer IT. Une formation préalable au recrutement est proposée.



Le pôle emploi Saint-Cyr sur Loire et Georges-Antoine Strauch PDG fondateur d’Articque s’associent pour un job dating ce vendredi 3 mai. Evénement sur inscription. Il aura lieu au siège de l’entreprise Articque à Fondettes. Candidatez via le site pole-emploi.fr sur l’offre 086WRGT.

Salon de recrutement intérim

La ville de Chambray-lès-Tours organise son 5ème salon du recrutement intérim ce jeudi 2 mai de 13h30 à 17h à l'Espace Culturel Yves Renault de la Rue Jean Perrin. Il réunira une vingtaine d'agences d'intérim. Au programme : atelier conseil rédaction de CV, espace conseil pour préparer un entretien d'embauche, espace d'information sur différents métiers avec Pôle Emploi. L'entrée sera gratuite.