Big bang sur les rails : les TER deviennent des trains Rémi et les tarifs changent

Des modifications mises en place ce lundi 6 mai 2019.

Il va falloir s’y habituer : la région Centre-Val de Loire veut gommer le sigle TER dans l’esprit des voyageuses et des voyageurs… Dès ce lundi, elle renomme officiellement ses trains Rémi, une marque déjà utilisée pour les bus depuis 2017, au moment où elle a pris le contrôle des réseaux départementaux comme Touraine File Vert.

Adieu donc les TER, bonjour les trains Rémi. Adieu aussi les Intercités transformés en Rémi Express.

Le changement de nom n’est pas la seule modification du moment. Cette manœuvre marketing s’accompagne d’une transformation de l’offre tarifaire pour les transports en Centre-Val de Loire. A partir de ce lundi 6 mai 2019, la région relooke son système de cartes de réduction. Indépendantes des cartes SNCF Jeune, Sénior ou Week-end, elles sont valables sur les trajets en bus et en train Rémi ou Rémi Express, y compris à destination de l’Ile-de-France.

Voici le détail de l’offre pour les voyages occasionnels, sachant que les tarifs sont les mêmes que vous réserviez 2 mois à l’avance ou 20 minutes avant le départ :

- Pour les jeunes de moins de 25 ans, la carte Rémi Liberté Jeunes permet d’acheter des billets à -50% la semaine et -66% le week-end et jours fériés. Vendue 20€ pour un an par la SNCF sur son site TER Centre-Val de Loire, cette carte est gratuite pour les utilisateurs du programme YEP’S et pour les moins de 15 ans. Elle est valable en Centre-Val de Loire, vers les Pays-de-Loire et l’Île-de-France. Mais pas à bord des TGV.

- Pour les adultes de plus de 25 ans, il est possible de bénéficier de billets à -33% en semaine et à -50% le week-end et les jours fériés avec la carte Rémi Liberté, vendue 30€ pour un an. Elle est valable en Centre-Val de Loire, vers les Pays-de-Loire et l’Île-de-France.

- Pour les voyages fréquents : une carte Rémi Liberté + offre -50% la semaine et -66% le week-end et les jours fériés pour 200€ par an. Valable en Centre-Val de Loire, vers les Pays-de-Loire et l’Île-de-France. Attention : il ne s’agit pas d’un abonnement si vous utilisez le train ou le bus pour travailler. Pour l’instant, les tarifs abonnés restent inchangés. Ils seront néanmoins modifiés au 1er septembre avec de nouvelles offres. Parmi elles, une offre à 100€ par mois pour les moins de 25 ans avec voyages illimités dans toute la région, pour les études, le travail et les loisirs.

La région Centre-Val de Loire met enfin en place des pass pour des groupes jusqu’à 5 personnes. De quoi voyager sans limites.

- le pass Rémi Découverte : valable 2 jours pour 45€ ou 3 jours à 60€. Uniquement dans la région Centre-Val de Loire

- le pass Rémi Découverte+ : valable 2 jours pour 95€ et 3 jours à 120€. Valable en Centre-Val de Loire et vers l’Île-de-France.

Si vous achetez des billets sans carte de réduction, ils sont vendus par pallier de 3€ en train, par exemple 21€ pour Tours-Orléans (au lieu de 20€70 auparavant), 12€ jusqu’à Blois (11€20 aujourd’hui), 6€ pour Amboise (5€70 aujourd’hui). Certains tarifs baissent : 12€ pour Tours Châteauroux au lieu de 21€10 (en car). Des offres Flash (-15%) seront également proposées. Pour les cars, des carnets de 10 tickets sont disponibles à 21€ pour des trajets internes au département, soit 9€ de réduction.