Piou et Johnson Concorde ambiancent la Foire de Tours

Jusqu'au 12 mai la Foire de Tours 2019 c'est un paradis pour se restaurer au village gastronomique, un grand rendez-vous commercial... mais aussi un événement culturel. Tous les jours il y a des concerts, notamment dans le pavillon dédié à l'Irlande, le pays invité cette année. Et puis il y a les scènes en extérieur avec par exemple Piou et Johnson Concorde en début de soirée ce samedi. Deux groupes tourangeaux venus mettre l'ambiance et réchauffer un peu l'air frais de la fin de journée... A découvrir en images ci-dessous grâce à Patricia Pireyre :