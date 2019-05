TOURS METROPOLE : Cet été, des projets éphémères sur les bords de Loire

Et c’est à vous de les proposer.

Un spectacle en bord de Loire, une exposition autour du fleuve, un projet artistique, une activité estivale… De quoi auriez-vous envie cet été en bord de Loire à Tours dans l’agglo ?

Cette question est posée par Tours Métropole pendant tout le mois de mai. Objectif : mettre au point des projets aux beaux jours, imaginés par des citoyennes et des citoyens, soutenus par la collectivité.

Ce programme se fait en prolongation de l’opération Envies de Loire, un grand sondage mené il y a deux ans en 2017 pour déterminer les envies de la population tourangelle. Passerelle pour vélos, aire de baignade… plus de 650 idées avaient été suggérées pour les communes de Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Rochecorbon, La Riche ou Saint-Cyr-sur-Loire, près de 8 000 vites avaient permis de déterminer les plus populaires. Une agence italienne avait ensuite remporté un concours de projet d’aménagement, en imaginant par exemple des terrasses en escalier sur les quais de la Place Anatole France et des Tanneurs à Tours, une idée reprise depuis dans les plans du grand chantier d’aménagement des Portes de Loire porté par la mairie autour du Pont Wilson.

Au-delà de ces grands chantiers qui nécessiteront des millions d’euros de budgets et des années de travaux (même si de premiers aménagements sont annoncés pour 2020), il peut y avoir des opérations à plus petite échelle mais capables de faire vivre de manière intelligente ou originale les berges de la Loire. C’est donc l’ambition de cet appel à projets métropolitain.

« Associations, particuliers, entreprises sont invités émettre des propositions qui doivent être facilement réalisables. Si elles sont retenues, elles prendront place sur les rives de la Loire entre le 1er juillet et le 30 septembre, pour un jour, une semaine, 3 mois... C’est l’occasion d’expérimenter une idée ou d’amplifier une activité existante, de proposer une création artistique, un événement, une offre touristique, culturelle ou sportive, de transmettre une connaissance ou une vision du patrimoine ligérien... Toutes les initiatives sont les bienvenues » écrit l’agglo, sans préciser si un budget spécifique est prévu pour aider les porteurs de projets.

Pour proposer votre idée, direction le site enviesdeloire.com jusqu’au 1er juin à 16h. Les propositions lauréates seront annoncées autour du 15 juin après délibération d’un jury et étude de leur faisabilité. On ne sait pas combien seront retenues. Ensuite place à la concrétisation sur la période juillet-septembre