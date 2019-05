StorieTouraine, 03/05/19 : ouverture de la Foire de Tours (et petit incendie au village gourmand), projections ciné par des Gilets Jaunes, 8 courses de galop à Chambray…

Et le coup d’envoi de la guinguette de Tours !

La StorieTouraine vous résume sur une page les principales informations à retenir en Indre-et-Loire, gratuitement, et avec des mises à jour dès que nécessaire.

C’est parti pour 10 jours de foire !

Le Parc Expo de Tours accueille dès ce vendredi la Foire de Tours traditionnelle. Plus de 250 000 personnes y sont attendues d’ici le dimanche 12 mai… pour faire du shopping ou se restaurer au village gourmand. Au total on compte plus de 600 exposants.

Pour faire le point sur les nouveautés ça se passe ici.

A noter que les pompiers sont intervenus au village gastronomique suite à un feu de friteuse sans grandes conséquences. 20 secouristes ont été mobilisés et 8 personnes examinées, mais personne n’a été hospitalisé.

Cambriolages…

Deux bars (un jumelé avec une épicerie, l’autre avec un restaurant) ont été cambriolés en cette fin de semaine à Marcilly-sur-Vienne et Ports-sur-Vienne. Les faits se sont déroulés en tout début de matinée ce 3 mai. Des bouteilles d’alcool ont été dérobées selon la NR. Les gendarmes de Richelieu se chargent de l’enquête sans que l’on sache pour l’instant si les deux affaires sont liées.

Gilets Jaunes et cinéma…

Ce week-end, les Gilets Jaunes d’Indre-et-Loire, prévoient de diffuser le film J’veux du soleil notamment réalisé par le député de La France Insoumise François Ruffin. Il a été tourné sur les routes de France au début du mouvement dans l’objectif d’interpeller le gouvernement et Emmanuel Macron. Ces projections sont programmées samedi soir et dimanche soir à la tombée de la nuit. Il faut suivre cet événement Facebook pour connaître les lieux précis.

Comme chaque samedi un rassemblement est également envisagé dès 14h Place Jean Jaurès à Tours.

Football…

Jeudi le Tours FC recevait Laval pour la 32ème journée de National. Il y a eu 0-0 pendant 80 minutes, puis les visiteurs ont ouvert le score. Les Tourangeaux ont égalisé juste avant la fin de la rencontre, ils glanent un point. Pas de quoi s’assurer le maintien mais un résultat pas trop négatif dans l’objectif de rester hors de la zone rouge.

Handball…

La semaine dernière, les handballeuses tourangelles de Chambray ont nettement battu les Loirétaines de Fleury-les-Aubrais 38-29 dans le cadre des matchs de classement du championnat de LFH. Ce samedi, match retour entre les deux équipes en terres orléanaises. En cas de succès ou de défaite moins large, le CTHB restera en course pour décrocher la 5ème place synonyme de qualification en Coupe d’Europe. Le coup d’envoi sera donné à 20h30.

Cheval…

Ce dimanche nouvelle session de courses hippiques à l’hippodrome de Chambray-lès-Tours : les courses, de galop, débuteront à 14h avec 8 départs programmés tout au long de l’après-midi. Les enfants ne sont pas oubliés, avec des activités gratuites : château gonflable, maquillage, balades à poneys, ou encore sculpture sur ballons. Il y aura même un stand de bonbons et barbes à papa. Ouverture des portes dès 11h, entrée 6€ et gratuit pour les moins de 18 ans. D’autres courses sont prévues le 19 mai.

C’est parti pour la guinguette !

En attendant l’ouverture de tout le site ce vendredi 10 mai, la guinguette fait son before ce vendredi soir avec l’ouverture du bar Chez Dupont en bord de Loire sous la bibliothèque centrale. Et c’est cool ! La guinguette restera accessible 7 jours sur 7 jusqu’au 29 septembre.