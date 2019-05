22 enquêtes à résoudre au smartphone : un jeu inédit dans l’agglo de Tours

Avec des lots d’une valeur totale de 5 000€ à gagner.

« Le caractère confidentiel de l’agence [M] est menacé. Les séquences vidéo saisies montrent que le pilote connaissait les lieux gérés par la Métropole ainsi que les agents en service. Qui a divulgué ces informations ? Pourquoi ? Au vu de la nature de la situation, la procédure exigeant une enquête interne a été écartée. C’est pourquoi nous avons besoin de vous… »

Non, ce n’est pas le pitch d’un James Bond mais celui d’un jeu local destiné aux habitantes et habitants de l’agglomération de Tours. Son nom : Les Mystères de Tours Métropole. Pour y jouer, ça se passe avec un smartphone. Et la partie commence officiellement ce vendredi 3 mai…

Inspiré des jeux d’évasion (escape game) et du géocaching, ce concept propose 22 énigmes, soit une pour chaque commune, de Druye à Parçay-Meslay en passant par Tours, St Av’ et Saint-Etienne-de-Chigny… L’objectif est de les sécuriser les unes après les autres tout en apprenant des choses sur les compétences de la communauté d’agglomération qui profite de l’opération pour faire sa com’. On ne vous donnera pas forcément de gros indice, mais en gros Tours Métropole s’occupe de l’eau, de la gestion des déchets, de la voirie ou encore des espaces verts…

Alors comment ça marche ? Il faut aller sur tours-metropole.fr et s’inscrire (donner un mail et un code postal). Ça marche seul ou en équipe, jusqu’à 8 personnes. Après ça, vous aurez des enquêtes à résoudre au fur et à mesure… Mais pas forcément en restant derrière votre écran : « il faut à la fois écouter, voir, se déplacer pour certaines enquêtes en utilisant le GPS de son smartphone. On voyage à travers la Métropole et ses compétences » explique David Rondeau en charge de la communication. « Ce n’est pas une chasse au trésor mais on n’est pas obligé de tout savoir. L’objectif est de pousser les gens à faire des recherches et on a glissé des indices pour les accompagner s’ils sont en panne sèche. » Attention néanmoins : on ne pourra utiliser qu’un indice toutes les trois enquêtes.

Plus de 600 joueurs sont déjà inscrits en à peine un mois. Le lancement officiel c’est ce vendredi 3 mai sur le stand de Tours Métropole au sein de la Foire de Tours… où 7 enquêtes pourront être résolues d’ici le 12 mai. A noter aussi qu’il n’y a pas d’ordre prédéfini dans les enquêtes et que plusieurs sont accessibles dès l’inscription : « chaque enquête résolue débloque d’autres enquêtes autour de soi » indique David Rondeau. Normalement le jeu s’achève début juin, mais pourrait être prolongé jusqu’à fin juin.

5 000€ de lots sont à gagner par tirage au sort (abonnements au Centre Aquatique du Lac de Tours ou à la piscine de Luynes, abonnements chez Fil Bleu, baptêmes de l’air, visite de la tour de contrôle de l’aéroport…).