[#MIAM] Dans son food truck, Xavier fait vraiment de très bonnes frites

Mais pas que.

Il y a du nouveau dans le riche paysage des food trucks tourangeaux… D’ailleurs là on est au-delà du camion traditionnel. Chez Xavier c’est un Airstream, célèbre marque américaine de caravanes et autres véhicules de camping, fondée en 1934. Bref, niveau classe, on est pas mal avec ce petit look rondouillard et ce côté allu brillant.

La bouffe est-elle aussi lumineuse que la carrosserie ? Pour ça il faut passer commande.

La maison en piste depuis un peu plus d’un an publie son menu chaque jour sur les réseaux sociaux, ainsi que son planning de circulation (La-Ville-aux-Dames, les Granges Galland de St Avertin, Vouvray, Mame à Tours…). Au programme : un burger avec du super cheddar proposé en permanence, un burger du moment (avec pomme et tomme de brebis ou chorizo, poivrons et cheddar pimenté), quelques plats plutôt originaux pour de la vente à emporter (boudin noir, canard confit, joue de porc et carottes confites), des wraps et des desserts.

D’abord intrigués par les plats, nous n’avons finalement pas réussi à résister au cheese burger (chacun ses défauts). Il se déstructure facilement quand on le mange ce qui peut agacer mais le pain, la viande et le fromage sont assez exquis. Et la quantité conséquente. On apprécie en prime la question pour savoir si on voulait le steak bleu, saignant, à point ou bien cuit. D’ailleurs on en profite pour saluer un service carrément souriant et dynamique.

On n’a pas encore parlé des frites. Allons-y : réalisées avec des pommes de terre venues du Nord, elles sont croustillantes ET goûteuses, un combo pas si facile à réaliser même dans des adresses tourangelles que l’on apprécie. Tout ça dans pour 14€ avec boisson et dessert (un brownie correct) soit clairement un super rapport qualité-prix pour des produits globalement bons même si pas toujours de saison (la tomate, c’est encore un peu tôt…).

Photo : Facebook Chez Xavier - Aistream Diner