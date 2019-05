StorieTouraine, 02/05/19 : la collecte de la Banque Alimentaire cartonne, du stress au travail en Centre-Val de Loire, matchs décisifs pour le TFC et le TVB…

Un point également sur le don du sang en Indre-et-Loire.

La StorieTouraine vous offre un résumé de l’actualité tourangelle gratuit et réactualisé dès que nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi (pour des infos sur la visite présidentielle d’Amboise, voire notre direct ici).

Une collecte très efficace…

Les Tourangelles et les Tourangeaux ont té généreux samedi et dimanche : la collecte de printemps de la Banque Alimentaire a permis de rassembler 37 tonnes de denrées alimentaires et autres dons dans plusieurs supermarchés du département, soit +20% par rapport à l’année 2018. De quoi permettre à l’association de distribuer de nombreux repas à ses 15 000 bénéficiaires en Indre-et-Loire via une cinquantaine d’associations partenaires. La collecte seule représente environ 75 000 repas.

Effico en grève…

Spécialisée dans le recouvrement de créances, la société Effico basée Avenue Grammont à Tours a connu ce jeudi un mouvement de grève à l’initiative de la CGT. Une quarantaine de salariés se sont mobilisés afin de réclamer des hausses de salaires. Le syndicat réclame +1% par mois, deux fois plus que la proposition de la direction. Cela représenterait 15 à 20 mensuels pour les plus bas salaires.

Par ailleurs, la grève des positers d'Amboise a été reconduite pour le 10ème jour, toujours pour dénoncer la réorganisation des tournées des facteurs et le stress au travail. Un piquet de grève est tenu chaque jour dès 7h devant le centre de tri amboisien.

Du stress au travail…

Selon une étude d’Automatic Data Processing, 22% des salariés de notre région se disent stressés au travail. Ce sont particulièrement les métiers de la finance, de l’éducation ou de la culture qui sont facteurs de tensions. 72% des personnes interrogées en France estiment que leur entreprise ne fait pas du bien-être au travail une de ses priorités.

Autre sondage…

…Cette fois pour Optic 2000 nous apprenant que 42% des conducteurs du Centre-Val de Loire reconnaissent s’être déjà assoupis au volant. 1 passager sur 5 a par ailleurs refusé d’embarquer dans un véhicule créant que la personne au volant ne s’endorme. La somnolence est l’une des principales causes d’accident mortel en France.

Collectes de sang…

Le mois de mai étant riche aux jours fériés, l’Etablissement Français du Sang lance un nouvel appel aux dons pour reconstituer ses stocks. Il lui manque encore 10 000 poches au niveau national. Prochaines collectes en Touraine : ce 3 mai 15-19h salle des fêtes à Artannes, samedi 4 9h-12h à l’Espace Tremplin de Joué-lès-Tours, lundi 6 de 15h à 19h à la salle des fêtes d’Amboise, mardi 7 de 9h à 12h à l’espace Agnès Sorel de Loches. Et chaque jeudi Boulevard Béranger à Tours ou encore plus régulièrement au site EFS de l’hôpital Bretonneau.

Foot…

Match avancé de la 32ème journée de National ce jeudi avec Tours-Laval à 20h45 depuis la vallée du Cher (diffusé sur Canal+ Sport). Gros enjeu pour les Tourangeaux aux portes de la zone de relégation et qui doivent perdre le moins de points possible sur leurs trois derniers matchs pour assurer le maintien.

Volley…

La situation est différente pour le TVB qui est lui en position de force en demi-finale des play-offs du championnat de Ligue A. Après une victoire 3-2 à Nice au match aller le week-end dernier, il lui suffit de gagner le match retour de ce jeudi pour obtenir son billet pour la finale. Coup d’envoi à 20h à Grenon.