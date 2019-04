[Article collaboratif] Découvrez qui recrute en mai 2019 en Indre-et-Loire

On recherche pour la saison touristique, dans l'intérim...

Info-Tours.fr se mobilise pour l'emploi. Consulté par des dizaines de milliers de personnes chaque semaine, notre média est un fort vecteur de partage d'information. On en profite pour vous aider à trouver du travail... ou à recruter les nouveaux talents de vos entreprises. Sur cette page, vous trouverez les offres arrivées jusqu'à nos oreilles ou les événements en lien avec l'emploi en Indre-et-Loire. Initiée en avril, cette démarche a rencontré un franc succès avec une vingtaine de publications (toujours accessibles ici). Nous la renouvelons donc pour le mois de mai.

Vous recrutez ? Faites-le savoir, c'est gratuit ! Envoyez-nous simplement votre offre résumée en un ou deux paragraphes avec un contact de candidature par mail à contact@info-tours.fr ou par message privé sur les réseaux sociaux puis nous actualiserons cet article. Il sera par ailleurs en permanence mis en avant sur notre page d'accueil.

Attention ! Si vous postulez, il est possible qu'une offre ait déjà trouvé preneur.

A LIRE AUSSI : Notre article collaboratif sur le zéro déchet en Touraine

Job dating Arctique

Fondé en 1989, ARTICQUE est un éditeur de la filière géomatique, créateur de solutions dédiées à l’analyse exploratoire de données localisées, à leur collecte, à leur communication et à leur utilisation. L'équipe commerciale recherche 3 business developer IT. Une formation préalable au recrutement est proposée.



Le pôle emploi Saint-Cyr sur Loire et Georges-Antoine Strauch PDG fondateur d’Articque s’associent pour un job dating ce vendredi 3 mai. Evénement sur inscription. Il aura lieu au siège de l’entreprise Articque à Fondettes. Candidatez via le site pole-emploi.fr sur l’offre 086WRGT.

Salon de recrutement intérim

La ville de Chambray-lès-Tours organise son 5ème salon du recrutement intérim ce jeudi 2 mai de 13h30 à 17h à l'Espace Culturel Yves Renault de la Rue Jean Perrin. Il réunira une vingtaine d'agences d'intérim. Au programme : atelier conseil rédaction de CV, espace conseil pour préparer un entretien d'embauche, espace d'information sur différents métiers avec Pôle Emploi. L'entrée sera gratuite.