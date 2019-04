StorieTouraine, 30/04/19 : deux supermarchés Auchan à vendre en Indre-et-Loire, nouvel armement pour la police municipale de Loches, La Poste interpellée par le député d’Amboise…

On fait aussi le point sur les élections européennes.

La StorieTouraine vous résume l’info dans le département d’Indre-et-Loire avec des mises à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Supermarchés à vendre…

Le groupe Auchan annonce ce mardi un plan de vente de magasins, concernant potentiellement 723 emplois dans toute la France. L’Indre-et-Loire est concernée à double titre : l’enseigne de grande distribution veut céder son supermarché d’Esvres et celui situé tout près de la gare de Tours, au niveau de la Place du Général Leclerc. Un magasin qui mérite par ailleurs une certaine rénovation. On ne sait pas sous quels délais l’entreprise espère se séparer de ces enseignes. En revanche, on sait que la CFDT réprouve déjà la démarche reproche un plan néfaste pour l’emploi qui arrive « après des années d’errances stratégiques. » 19 autres sites français sont concernés, dont plusieurs en région parisienne.

On notera que pour le Auchan Supermarché de la gare (ex Simply Market), il se situe dans une zone à forte concurrence avec 3 supermarchés concurrents à moins de 500m, et un autre Auchan dans la galerie de la Place Jean Jaurès à 5 minutes à pied.

Deuxième semaine de grève pour les postiers d’Amboise…

Le mouvement initié par Sud et FO pour dénoncer la réorganisation en place depuis quelques semaines entre dans sa deuxième semaine ce mardi. Les syndicats dénoncent des retards dans la distribution du courrier et le mal-être des salariés. Le député LREM amboisien Daniel Labaronne s’est emparé du dossier. Il a récemment rencontré la direction et s’exprime ce mardi : « Insuffisamment maîtrisée, la transition technique et informatique vers un nouveau mode d'organisation a rendu nécessaire un fort surcroît de préparation manuelle avant distribution. Ce surcroît de travail n'a pu être absorbé par des postiers mobilisés par l'évolution des tournées. Je déplore le manque d'anticipation de ces difficultés qui affecte aussi bien les particuliers que les entreprises de notre territoire. S'il ne m'appartient pas de juger — à ce stade — de la pertinence des motifs ayant conduit à la réorganisation en cours, et si je sais que le maximum est mis en œuvre par les équipes de postiers pour résorber l'engorgement, je souhaite que le groupe La Poste se livre dès le retour à la normale à un retour d'expérience en bonne et due forme, porte celui-ci à la connaissance des élus et des usagers et présente les conséquences qu'il tire de cette désagréable expérience. »

Du changement pour la police municipale de Loches…

Jusqu’ici uniquement équipés de tasers, les 4 agents de la police municipale de Loches auront également des armes létales à leur disposition dans un mois, autrement dit des pistolets capables de blesser ou tuer. 13 autres communes du département ont également fait ce choix comme Tours, Joué ou Saint-Avertin. Le maire lochois dit avoir pris sa décision en réaction de l’attentat de Trèbes entraînant la mort du Colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame en mars 2018.

Elections européennes…

Le scrutin pour élire 79 députés français au parlement européen aura lieu le dimanche 26 mai (c’est le moment de faire votre procuration si vous ne pourrez pas vous rendre à un bureau de vote).

En Touraine, la députée du Lochois Sophie Auconie – ex députée européenne – sera candidate sur la liste de son parti centriste, l’UDI. Mais en 72ème position, autrement dit sans chance d’être élue.

Autre candidate tourangelle : Anne Brunet, cette fois sur la liste de Lutte Ouvrière. Nathalie Arthaud, leader du mouvement, candidate à la présidentielle en 2017, sera à Tours ce vendredi 3 mai pour un meeting. Il aura lieu à 20h30 au Centre de Vie du Sanitas. « Elle y défendra le point de vue de ceux qui font fonctionner toute la société et qui n'ont que leur travail pour vivre, un travail qui, trop souvent, ne leur permet pas de vivre aisément, comme en témoigne le mouvement des gilets jaunes. Union européenne ou pas, les travailleurs doivent d'abord défendre leur droit à vivre dignement de leur travail et cela est aujourd'hui de plus en plus incompatible avec les exigences de la classe capitaliste qui nous gouverne » écrit Anne Brunet.

La veille, jeudi 2 mai, c’est le parti de la majorité présidentielle LREM qui organise un événement de campagne dans la Vienne à Roiffé, en présence de la députée tourangelle Fabienne Colboc.

Invitée cinéma…

La réalisatrice Caroline Poggi est attendue aux cinémas Studio de Tours ce vendredi pour présenter un film qu’elle signe avec Jonathan Vinel, Jessica Forever. Le long métrage sera sur les écrans dès ce mercredi 1er mai. Elle répondra aux questions de la salle après la séance de 19h45.