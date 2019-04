De 18h à 6h, notre programme idéal pour la 35ème Nuit (blanche) des cinémas Studio

Tiendrez-vous jusqu'au bout ?

Un marathon de cinéma avec des films cultes de toutes les époques, des années 30 au XXIème siècle. Chaque année, la Nuit des Studio fait un carton à Tours : le cinéma art et essai de la Rue des Ursulines mobilise toutes ses salles de 18h à 6h le lendemain matin pour des séances de films sortis il y a plusieurs années, pour le plaisir des cinéphiles, ou de celles et ceux qui ont très envie de découvrir ce qu'on peut clairement appeler des films cultes.

Pour 2019, comme à chaque fois, 15 films ont été programmés pour les 7 écrans du multiplexe aux 350 000 entrées annuelles. Si vous réussissez à faire toute la nuit, vous pourrez au maximum voir 5 films. Il faudra donc choisir. Rendez-vous le 25 mai en fin d'après-midi, pour terminer le 26 au lever du jour. Voici un programme que l'on vous propose...

A 18h, The Grand Budapest Hotel :

Ce film de Wes Anderson retrace les aventures de Gustave H, "l’homme aux clés d’or" d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres allié avec garçon d’étage Zéro Moustafa. Un film qui a eu un très bon succès critique à sa sortie en 2014.

A 20h30, Blade Runner :

Encore une grande aventure, cette fois signée Ridley Scott. Un film sorti en 1982 avec Harrison Ford. Des milliers d'hommes et de femmes partent à la conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles devenues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle race d'esclaves voit le jour : les répliquants, des androïdes que rien ne peut distinguer de l'être humain. Ironie, on se retrouve également en... 2019. Après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d'un vaisseau, les répliquants de type Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, sont désormais déclarés "hors la loi". Quatre d'entre eux parviennent cependant à s'échapper et à s'introduire dans Los Angeles.

A 23h30, Mulholland Drive :

2h30 en compagnie de David Lynch pour l'un des plus grands films du réalisateur américain de 73 ans. Sorti en 2001, il met à l'affiche Naomi Watts ou Justin Theroux avec l'histoire d'une jeune femme amnésique après un accident de voiture à Hollywood. Elle tente alors de retrouver la mémoire avec l'iade d'une jeune actrice croisée sur la route... Lynch a été primé à Cannes et a reçu un César pour ce long métrage.

A 2h du mat', Holly Motors :

Et maintenant un film français parmi les 4 issus de la programmation de la Nuit des Studio 2019. C'est une oeuvre de 2012 par Leos Carax. Le pitch : quelques heures dans l'existence de Monsieur Oscar, un être qui voyage de vie en vie. Tour à tour grand patron, meurtrier, mendiante, créature monstrueuse, père de famille... M. Oscar semble jouer des rôles. Il est seul, uniquement accompagné de Céline, longue dame blonde aux commandes de l'immense machine qui le transporte dans Paris et autour. On y retrouve notamment Eva Mendes.

A 4h10, Scream :

Film de 1996 avec Courteney Cox et David Arquette, réalisé par Wes Craven. Un peu d'horreur pour vous maintenir éveillé avec un modèle du genre... Une belle adolescente, est seule dans la maison familiale. Elle s'apprête à regarder un film d'horreur, mais le téléphone sonne. Au bout du fil, un serial killer la malmène, et la force à jouer à un jeu terrible : si elle répond mal à ses questions portant sur les films d'horreur, celui-ci tuera son copain...

Et entre les films on fait quoi ? La sieste ??

Vous pouvez. Mais ce n'est pas la seule option. Comme chaque année un village associatif va investir les Studio pour vous régaler. Ne traînez pas pour prendre vos pass : l'an dernier 1 100 personnes ont pu trouver un fauteuil disponible, mais 200 autres n'ont pas réussi à obtenir de billet. Infos sur studiocine.com