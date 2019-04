L'espace d'accueil pour femmes victimes de violences inauguré

Par deux Secrétaires d'Etat...

Il y avait du monde hier rue de la Dolve et aux alentours, beaucoup de policiers notamment. La Raison ? La venue des deux Secrétaires d'Etat, Marlène Schiappa (en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations) et Laurent Nunez (auprès du ministre de l'Intérieur) pour inaugurer le nouvel « Espace d'accueil et d'orientation de femmes victimes de violences » que nous vous présentions en avant-première la semaine dernière.

La lutte contre la violence à l'égard des femmes a été décrété grande cause nationale par Emmanuel Macron en novembre 2017. Ce nouvel espace doit y contribuer pour le député de Tours Philippe Chalumeau qui a contribué à son élaboration aux côté de Médecins du Monde et de la Préfecture d'Indre-et-Loire.

Un projet qui se veut un nouvel outil. En effet si des structures existent déjà, ce nouvel espace innove dans le sens où il regroupe en un seul et même endroit (le médipôle de SOS Médecins, rue de la Dolve à Tours Centre), un accompagnement judiciaire, médical, psychologique et social.

« La priorité c'est la prise en charge des femmes » a rappelé Philippe Chalumeau pour qui « la question de l'accés est un enjeu majeur ». Pour faciliter cet accés, un partenariat avec les taxis est noué ainsi qu'avec la CAF pour permettre l'ouverture de droits parfois nécéssaire dans des situations d'urgence. L'Entraide & Solidarités est également partenaire du projet et pourra proposer des logements d'urgence dans le cadre de sa mission du 115.

De quoi satisfaire Marlène Schiappa qui évoque de son côté « une prise en charge à 360°, unique en France ». Pour la Secrétaire d'Etat cela va dans le sens du travail effectué. « On entend souvent qu'il faut libérer la parole des femmes, je pense qu'il faut libérer l'écoute des femmes et lutter contre l'inpunité » a-t-elle ainsi déclarée.