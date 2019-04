Voici pourquoi on ne manquera pas la fête foraine de Tours en 2019

Elle débute ce vendredi 26 avril et elle va durer 3 semaines.

En attendant l’ouverture de la Foire de Tours et de son village gastronomique le 3 mai, il y a déjà de bonnes odeurs du côté de Rochepinard. 120 attractions se sont installées sur les bords du Cher pour la fête foraine annuelle. Les forains vont rester là 3 semaines et ça vaut le détour. Voici pourquoi avec notre top 10 de 2018 spécialement réactualisé pour cette nouvelle édition :

1 – Parce que les forains sont d'excellents animateurs



2 – Pour renouveler son stock de peluches

Plaisir coupable et pas cher de la fête foraine (à partir de 20 centimes), les machines à peluches ont beau être agaçantes parce qu’on a souvent l’impression de ne jamais gagner, mais on n’y voit pas que des enfants. Il faut dire qu’on y trouve de tout : ces adorables donuts, des peluches ressemblant à Pikachu, Mario ou Stitch mais aussi des menottes à frous-frous (dont vous ferez bien ce que vous voulez, cela ne nous regarde pas).

3 – Pour savoir qui crie le plus fort dans votre groupe de potes



Quelques nouveautés à sensations débarquent en 2019, l'occasion de tester votre niveau de frousse.

4 – Pour prendre un selfie avec Mickey… ou attraper sa queue

Rochepinard n’est pas Disneyland mais la plus célèbre des souris est quand même dans la place. Un petit selfie ça a toujours son effet, mais ça ne sert pas à grand-chose (à part collectionner des likes). En revanche, attraper la queue de la bestiole dans un manège, ça peut toujours permettre de gagner un tour gratuit (mais si vous lisez ces lignes, vous avez sûrement dépassé l’âge légal pour tenter votre chance).

5 – Pour gagner à tous les coups

On ne compte plus les stands qui vous promettent de repartir quoi qu’il arrive avec un super cadeau possiblement made in China, même si vous êtes vraiment trop nul(le) pour tirer à la carabine. En fait, tout est une question d’investissement : un ratio entre le plaisir de jouer, la satisfaction de gagner et le sentiment d’en avoir eu pour son argent. Et c’est le genre d’équation à laquelle il n’existe pas qu’une seule solution.

6 – Pour faire comme si on était riche

Les casinos de la fête foraine, on a toutes et tous le droit d’y aller sans montrer sa carte d’identité. Là aussi, on ne sait pas s’il y a vraiment une bonne technique pour gagner et si ça vaut le coup d’essayer. A-t-on plus de chances de repartir avec un beau cadeau ici qu’en remplissant chaque semaine une grille de loto ? On n’a pas trouvé la réponse MAIS grâce à la magie d’Internet on a trouvé ça et ça vaut tout l’or du monde (plus de 9 millions de vues !) :

7 – Pour la chenille qui redémarre



8 – Pour entretenir ses caries

Barbe à papa, chichis, pomme d’amour… Mettez un dentiste au milieu d’une fête foraine et il risque de se mettre à trembler très fort. Clairement, on ne va pas là pour manger raffiné, sain, équilibré, bio et local mais pour se lécher les doigts. Le risque : avoir le générique du dessin animé Barbapapa dans la tête...

9 – Pour voir le monde qui nous entoure

Il y a toujours une grande roue à la fête foraine. Vu de son sommet, ça ressemble à ça...

10 – Pour voir le feu d’artifice

Il clôt l’événement chaque année, et pour 2019 il aura lieu le soir du 18 mai vers 22h30. Notez aussi que plusieurs journées à demi tarif sont proposées par les forains.