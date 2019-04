StorieTouraine, 25/04/19 : une Tourangelle sur la liste LREM des Européennes, match de hockey solidaire à Tours, Maxime Le Forestier au Vinci en 2020…

Et une bonne nouvelle pour les pêcheurs.

La StorieTouraine vous résume l’info du jour en Indre-et-Loire et on la met à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi :

Plus qu’un mois avant les élections européennes…

On savait déjà que, par exemple, Les Républicains ou Génération.s avaient mis un peu de Touraine sur leur liste (respectivement Angélique Delahaye, députée européenne sortante, et Ouassila Soum) en vue du scrutin du 26 mai. La République En Marche fait de même. Guilmine Eygun intègre la liste de la majorité présidentielle conduite par Nathalie Loiseau, en 31ème position (pas du tout sûr qu’elle soit élue).

Docteure en archéologie, spécialisée en Préhistoire a travaillé en Italie, en Grèce, au Canada, aux Etats-Unis et finalement au Pérou. Elle a deux enfants. Installée en Touraine depuis 10 ans, elle enseigne au Département d'Histoire de l'université de Tours. Elle animera lundi 29 avril à 19h. salle jean Hugues Anglade à Langeais une réunion publique "Renaissance de l'Europe" aux côtés de Pascal Durand, candidat, et Sabine Thillaye, députée et présidente de la commission des affaires européennes de l'Assemblée Nationale.

Au fait, si vous ne pouvez pas voter le 26 mai il est temps de faire une procuration en mairie ou au commissariat et à la gendarmerie.

Plus d'infos ? Vite, allez lire notre dossier Européennes sur 37 degrés

Une nouvelle place à Tours…

La Place Sante Vallar a été inaugurée mercredi à Tours, dans le quartier Fenbotte. Elle rend hommage au mosaïste du même nom, connu par exemple pour avoir conçu le décor de la célèbre Chapellerie Brun. L’homme a vécu de 1891 à 1951 et il s’est installé à Tours en 1923.

A la pêche…

Pour les personnes pêchant le brochet en Indre-et-Loire, elles pourront commencer plus tôt que prévu : dès ce samedi 27 avril. Mais ça ne change pas grand-chose : à l’origine ce devait être le 1er mai.

Les Chambraisiennes éliminées…

Sans surprise, le CTHB ne jouera pas les demi-finales du championnat de France de LFH après une deuxième défaite en 5 jours contre Brest, cette fois 32-25 en Bretagne. Cela dit la saison des handballeuses tourangelles n’est pas terminée. Elles doivent jouer des matchs de classement, et ça commence par un derby contre les Loirétaines de Fleury-les-Aubrais. Match aller samedi soir à la Fontaine Blanche.

Du hockey solidaire…

Ce dimanche 28 avril, un groupe d’étudiants de l’IAE de Tours organise Sporti’Rose, au profit de l’association Flamme en Rose (lutte contre le cancer du sein). Ce sera sur le terrain synthétique de hockey de Rochepinard dès 13h, Avenue Vatel. Au programme : hockey mais aussi zumba et yoga (gratuit). De plus, des étudiantes de l'école Pigier de Tours proposerons un atelier "bar à ongles" ainsi qu'un atelier "bar à beauté". Une buvette, des urnes dédiées aux dons ainsi qu'une tombola sont prévues pour soutenir l’association.

#MIAM…

La ville de Tours organise une soirée découverte de la cuisine libanaise le 16 mai à partir de 18h avec table ronde puis dîner (25€ sur réservation au 06 22 58 07 56 avant le 6 mai). Le repas sera préparé par les élèves de l’école hôtelière de Notre-Dame La Riche avec le chef cuisinier de l’ambassade du Liban en France Jean Kadé.

Concert…

Le chanteur Maxime Le Forestier s’arrêtera en Indre-et-Loire dans un an, le 29 avril 2020. Ce sera au Vinci.