StorieTouraine, 24/04/19 : voiture en feu à Sorigny, condamnation d’une propriétaire de chiens à Veigné, un atelier Disney à Tours…

On parle aussi basket et handball.

La StorieTouraine vous résume l’info de l’Indre-et-Loire, avec des mises à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

Voiture en feu à Sorigny…

Accident marquant sur l’A10 à la mi-journée : une voiture et un poids lourd se sont percutés, la voiture s’est enflammée. Les pompiers ont pris en charge 1 personne blessée et la circulation a été perturbée au niveau du péage.

Autre accident, cette fois mardi soir à Ballan-Miré : une voiture a percuté une grange sur la D7. Le bâtiment a failli s’effondrer avant d’être sécurisé par les pompiers. Tout ça sur la Route de Savonnières.

Et accident ce mardi vers 17h Avenue de l'Alouette de Chambray vers la piscine du Lac. Donc des bouchons.

La maîtresse de deux chiens condamnés…

L’affaire avait choqué en septembre 2018 : le 10, deux american staff en liberté avaient tué un sharpei à Veigné. Une bagarre sur la voie publique entre chiens qui a valu une condamnation à la propriétaire ce mardi : 1 750€ d’amende et 2 380€ de dommages et intérêts. Il faut savoir que ses chiens reconnus dangereux n’étaient pas déclarés, pas suivis par un vétérinaire et pas vaccinés. Elle ne pourra pas les récupérer, ils pourraient donc être euthanasiés.

Visite ministérielle confirmée…

Les secrétaires d’Etat Marlène Schiappa et Laurent Nunez seront à Tours dès 13h45 ce jeudi pour inaugurer le centre dédié aux femmes de victimes de violences ouvert 24h/24 et 7 jours sur 7 Rue de la Dolve dans les locaux d’SOS Médecins. Présenté comme unique en son genre, il permettra de faciliter les démarches et les plaintes. Nous vous le présentions en exclusivité la semaine dernière dans cet article.

Un nouveau président pour les vignerons…

Président de la Fédération des Associations Viticoles de l'Indre-et-Loire et de la Sarthe depuis le 8 avril 2015, François Chidaine, vigneron à Montlouis-sur-Loire, a cédé sa place ce mardi 23 avril à Benoît Gautier, vigneron de l'AOC Vouvray. « J'achève mon mandat avec la satisfaction d'avoir aidé les vignerons du département à augmenter les surfaces protégées par le gel. Jamais auparavant nous n'avions mis en place de dispositifs aussi importants qui couvrent désormais 700 hectares sur le département » déclare-t-il dans un communiqué.

Encore une victoire pour l’UTBM…

Les basketteurs tourangeaux ont battu Kaysersberg en Alsace mardi soir, 73-87. Un succès qui leur permet de rester hauts en vue de tomber sur un adversaire pas trop coriace lors des play-offs de Nationale 1.

Chambray-lès-Tours joue à Brest…

Ce mercredi soir quart de finale retour des play-offs du championnat de LFH pour les handballeuses tourangelles. Battues de 6 points à l’aller, elles auront bien du mal à l’emporter plus largement pour arracher une qualification en demi-finale face à l’équipe qui a terminé 2ème de la saison régulière. Match à 20h30. En cas de défaite, elles joueront contre les autres perdantes pour les places 5 à 8.

Pas de concert Place Plum’…

Le concert autour des BO de films prévu ce mercredi soir Place Plumereau est déplacé dans la salle polyvalente des Halles à cause du risque de pluie. Horaire : 18h30.

Opération Disney à Tours…

La Fnac organise des ateliers créatifs autour de l’univers de Disney, suivis de lectures de contes samedi. Pendant près d’une heure les enfants participant à ces ateliers créatifs pourront fabriquer des masques à gratter « Animaux Disney », ainsi que des couronnes de personnages Disney. Organisés en deux sessions, ces ateliers seront suivis d’une lecture d'un conte tiré de la collection Disney cinéma aux éditions Hachette Jeunesse.

1ère session : 14h20 - 15h15 : Atelier création Masques à gratter Animaux Disney, 15h15 - 15h45 : Lecture Le Roi Lion - L'Histoire du film. 2ème session : 15h45 - 16h40 : Atelier création Couronnes de Princesse, 14h40 - 17h10 : Lecture Cendrillon - L'Histoire du film. Inscriptions sur place.