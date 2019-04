Deux rendez-vous « défilé » pour les fans de mode en Touraine

Le 26 avril et le 3 mai.

Il y a du podium et du mannequin dans l’air… En 8 jours Tours va accueillir deux défilés, et pas des moindres.

Le premier se déroule sur deux jours : ce vendredi 26 et ce samedi 27 avril. Il est organisé par l’association Passage qui réunit les élèves du BTS design et mode du lycée Choiseul de Tours Nord. Le thème de leur événement cette année : UniversElle. Entrée 5€ pour les adultes, 3€ pour les + de 12 ans, gratuit pour les enfants plus jeunes. Ça se passe à 20h30 à la salle Ockeghem, Place Châteauneuf. Attention mieux vaut réserver via le Facebook de l'asso, les places partent vite.

Vice-président de Passage, Bastien Rivière nous en dit plus : « nous sommes une quarantaine d’élèves à présenter 63 tenues autour de plusieurs axes comme l’androgynie, la culture ou la religion. » Des thèmes forts, les jeunes s’attachant à chaque fois à véhiculer une certaine image de féminisme dans leurs créations : « ce sera un défilé assez engagé, dans la lignée de notre participation à la journée des droits des femmes le 8 mars avec le CIDFF (une association en pointe sur ces questions, ndlr). »

« Ce que nous allons montrer sera encore plus abouti que le 8 mars » promet Bastien Rivière évoquant des références aux femmes vues comme des sorcières, à la place des femmes dans les pays orientaux ou aux violences faites aux femmes. Tout un symbole également : c’est une femme transgenre qui pose sur l’affiche et qui ouvrira le défilé. Une robe de mariée « assez étonnante » conclura chaque soirée pouvant accueillir entre 150 et 170 personnes.

D’après le vice-président de Passage, la mise en scène sera « assez incroyable » avec beaucoup de modèles femmes, quelques hommes… et puis des pièces unisexes qui peuvent parfaitement aller à tout le monde : « aujourd’hui qu’est-ce qui dit qu’un vêtement est masculin ou féminin ? Nous allons démonter certains préjugés » assure l’élève de Choiseul qui terminera sa formation dans un mois comme l’ensemble de ses camarades. Toutes et tous rejoindront ensuite d’autres établissements pour poursuivre leurs études, la plupart ayant pour ambition de migrer vers Paris.

Autre rendez-vous mode à la Salle Thélème de la fac des Tanneurs le 3 mai : un défilé né lors d’un projet étudiant, il y a près de deux ans. Objectif : récolter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer du sein. L’entrée est gratuite et un appel aux dons sera lancé dans la soirée en faveur de l’association Le Cancer du Sein Parlons-en. Plusieurs boutiques défileront, mais aussi des créateurs comme Manon Beaulieu ou Michel Fabrice avec sa marque 11vs11. 300 personnes sont attendues par les organisatrices Eugénie, Anna, Laura et Maurine issues de l’IUT (en DUT technique de commercialisation). Elles rappellent que le cancer du sein touche 50 000 françaises chaque année.

