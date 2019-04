StorieTouraine, 23/04/19 : grève illimitée pour La Poste à Amboise, Tours adhère aux petits déjeuners gratuits à l’école, un vide dressing samedi…

On parle aussi d’un match très important pour le TVB.

La StorieTouraine vous résume l’info de la journée en Indre-et-Loire, on la met à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mardi :

Conflit durable à La Poste d’Amboise…

Pour la deuxième fois cette année, les syndicats CGT et Sud appellent les postiers amboisiens à une grève illimitée. L’idée est de protester contre les retards de courrier et le mal-être du personnel suite à la réorganisation du modèle de distribution mis en place il y a quelques semaines. Selon les représentants du personnel, celui-ci a déjà causé des dommages ailleurs dans le département (Tours et Joué, notamment). Afin de faire le point sur la question, le député amboisien Daniel Labaronne a rencontré la direction de La Poste ce mardi matin. Une direction qui assure que toutes les adresses sont desservies par les facteurs.

Petits déjeuners gratuits à l’école…

En visite dans l’Oise ce mardi, le ministre de l’éducation a officialisé le lancement de petits déjeuners gratuits dans les écoles des zones défavorisées. La mesure coûtera 6 millions d’€ cette année, 12 millions d’€ pour une année entière à partir de 2020. Elle s’inscrit dans le cadre du Plan Pauvreté du gouvernement et Tours prévoit de la mettre en œuvre dès le mois de septembre dans plusieurs établissements. Pour cela la ville recevra un soutien de l’Etat. La liste des écoles concernées n’a pas encore été dévoilée.

2 ministres pour l’industrie…

Voilà, l’Est de la Touraine est labellisé Territoire d’Industrie depuis la visite de Jacqueline Gourault et Agnès Pannier-Runacher ce mardi. Les deux membres du gouvernement sont venues officialiser ce dispositif en Indre-et-Loire. 136 autres territoires français vont en bénéficier. Objectifs affichés : conforter les filières industrielles, mobiliser les compétences sur les thèmes «export», intelligence économique» et «industries du futur», assurer l’extension et la requalification de zones d’activités, améliorer les réponses sur des sujets de ressources humaines (recrutement, accueil, femmes et jeunes dans l’industrie,...), réussir la transition numérique et écologique.

Campagne des élections européennes…

Les Radicaux de Gauche invitent la députée européenne Virginie Rozière – vice-présidente du parti – à évoquer la question de la fin de vie lors d’une conférence à Tours ce samedi 27 avril. Ce sera à 14h30 Salle Anatole France à l’Hôtel de Ville. Le référent départemental de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité interviendra également.

Par ailleurs, Génération.s accueille 3 candidats ce vendredi Salle de la Médaille à Saint-Pierre-des-Corps, dont la Tourangelle Ouassila Soum. Le rendez-vous est fixé à 19h.

Conférence féministe…

Osez le Féminisme 37 organise une conférence sur le thème « A votre santée » ce jeudi 25 avril à 19h salle du Champ Girault à Tours. Pourquoi ce sujet, voici l’explication : « Nous constatons des différences préjudiciables à notre santé entre la prise en charge des filles et des femmes, et celle des garçons et des hommes. Nous sommes moins prises au sérieux, nos douleurs sont moins bien prises en charge, nous sommes parfois méprisées et jugées sur nos choix de vie. Souvent, ces problématiques ne concernent pas uniquement le domaine médical mais interagissent également avec ce que nous vivons au quotidien. Les maladies que nous développons, ainsi que leurs symptômes, sont également moins bien connues, ce qui nous contraint à errer en quête d’un diagnostic parfois pendant plusieurs années, à être moins bien soignées, à nous automédiquer... »

La bonne pour le TVB ?

Ce mardi soir Tours reçoit Nantes en quarts de finale retour des play-offs du championnat de Ligue A. Après leur succès 3-1 au match aller, les volleyeurs tourangeaux ont la possibilité de se qualifier directement pour les demi-finales en cas de succès. Coup d’envoi à 20h, un match en partenariat avec Info Tours et 37 degrés à l'occasion de la sortie du N°2 de notre mag papier connecté disponible dès maintenant un peu partout en Touraine..

Des basketteurs qui ne doivent pas se relâcher…

L’UTBM joue à Kaysersberg ce mardi soir. Les Tourangeaux sont déjà qualifiés pour les play-offs de Nationale 1 mais ce n’est pas une raison pour ne pas tout miser sur la gagne. Au final, le club vise le top 3 de sa poule pour éviter une trop grosse équipe dans le tournoi final.

Un vide dressing samedi…

Il est organisé par l’association Ob’In Tours de 10h à 18h au gymnase des Tourettes. Pour toutes les tailles, donc toutes les morphologies. Plus d’infos au 06 07 89 11 71. L’association participera également à une journée dédiée à l’obésité le 18 mai de 9h30 à 18h à la Cité de la Gastronomie du 116 Bd Béranger à Tours. Au programme : atelier culinaire, atelier bien-être ou animation sportive. Parmi les disciplines : pilates, marche nordique ou taïso.

Scène ouverte de chant…

C’est ce mercredi 24 avril chez Arcades Institute Place de la Monnaie. Tout le monde peut se produire sur 2 à 3 morceaux. Infos et inscriptions au 02 47 66 25 65.