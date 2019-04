Après l'épidémie de rougeole, sensibilisation aux vaccins cette semaine à Tours

Sur le marché aux fleurs et à l'Heure Tranquille.

C'est un fait : la population française est sceptique envers les vaccins, et certaines familles choisissent de se passer de certaines injections fortement recommandées. Selon les professionnels de santé, ce déficit de couverture vaccinal serait responsable de la recrudescence de la rougeole dans notre pays : 27 cas en Touraine en cette année 2019 (1 seul en 2017).

Et même si la vaccination contre la rougeole est désormais obligatoire pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, les médecins espèrent convaincre des adultes ou parents de faire ce vaccin pour atteindre 96% de personnes vaccinées contre 76% actuellement.

A cette occasion, le centre de vaccination du CHU de Tours sera sur le marché aux fleurs du Boulevard Béranger ce mercredi 24 avril de 9h à 15h30 avec des professionnels de santé en capacité de répondre aux questions du public.

A noter que le même jour, la sécurité sociale organise une action similaire aux Deux-Lions, à l'Heure Tranquille. Ce sera de 13h à 19h.

Les personnes qui le souhaitent pourront être vaccinées gratuitement pour les rappels DTP et coqueluche, sans rendez-vous, par un médecin présent sur le stand. Pour les enfants, ces rappels ont lieu à 6 ans et entre 11 et 13 ans. Pour les adultes, c’est à 25 ans, 45 ans et 65 ans (après, c’est tous les 10 ans).