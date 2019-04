Du sport et des plantes : deux animations sympas au Jardin Mirabeau

On va même pouvoir grimper dans les arbres.

Le Parc Mirabeau de Tours, vous voyez où c'est ? Tout près du centre-ville, derrière le Conservatoire. Un vaste endroit où se poser, avec un très joli kiosque.

L'endroit va s'animer à deux reprises dans les prochains jours...

D'abord ce dimanche 28 avril avec Sports au Jardin, une initiative de la ville de Tours; Ce sera tout un après-midi festif et gratuit avec la participation de plusieurs associations (Echiquier Tourangeau, Itaparica, Tours Handball37, Canopée enchantée...) et une série d'animations pour tout le monde : échecs, babyfoot, handball, grimpe dans les arbres, capoeira...

Rendez-vous de 14h à 17h.

Par ailleurs, le 1er mai, l'association Le Kiosque y organise son troc ds plantes annuel de 10h30 à 17h30.

"C'est un événement convivial que nos adhérents connaissent bien, mais qui commence petit à petit à gagner en notoriété avec les années" nous explique l'association. Pratique : c'est gratuit, "tout le monde (étudiants, jardiniers en herbe ou experts en la matière...) est bienvenu" même les personnes sans boutures. "Le but est de créer un lien entre les gens grâce au troc et un partage de savoirs autour des plantes, tout en amenant l'opportunité de dénicher des trésors végétaux et d'encourager la biodiversité" poursuit Le Kiosque, nommée ainsi en l'honneur du kiosque du parc.



"Au-delà du Troc, l'important sera aussi la multiplicité des centres d'intérêts présentés. Concrètement, il y aura plusieurs stands qui auront leur identité personnelle (permaculture, plantes condimentaires, plantes aromatiques...). Il y aura un atelier de composition florale gratuit organisé par une adhérente passionnée de fleurs (les personnes y participant repartiront avec une composition qu'ils auront réalisée). Et nous aurons également la présence de l'association "Or des Soucis" (venant du Boulay) qui viendra présenter certains de ses petits animaux ; sans oublier notre buvette avec gâteaux, faits-maisons par les adhérents du Kiosque, et boissons" nous écrit encore la secrétaire Leslie Allemoz.