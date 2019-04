Aie, le Tours FC a perdu chez la lanterne rouge

Mais le club s’en sort bien au classement.

Drancy est un club quasi assuré de descendre à la fin de la saison, Drancy n’avait jusqu’ici gagné que 4 fois depuis l’été 2018 et Tours y venait avec l’espoir de marquer 3 points pour se mettre un peu plus à l’abri d’une deuxième descente en deux ans. Un rendez-vous manqué.

Ce vendredi soir, les Franciliens ont calmé la défense tourangelle dès l’entame de la rencontre : un but à la 5ème minute, dans la foulée d’un coup franc. Le seul ballon du match au fond des filets, même si on ne peut pas dire que Tours a manqué d’occasions mais comme souvent les hommes de Michel Estevan ont peiné à aller jusqu’au bout de leurs actions.

Pas de point donc pour cette 31ème journée de National ce qui aurait pu compliquer les affaires des Tourangeaux mais ils s’en sortent de justesse : ils restent 14ème du classement de National 1 à égalité de points avec le 15ème et le 16ème (Marignane et Dunkerque) eux directement menacés de relégation. Il reste 3 matchs avant la fin de la saison, trois rencontres qui pourraient s’avérer complexes pour les Ciel & Noir qui seront opposés à des équipes du Top 6. La prochaine : jeudi 2 mai, 20h45 à domicile face à Laval puis déplacement à Lyon-Duchère et réception de Cholet.

C’est en cela que ce revers chez la lanterne rouge inquiète : si Tours ne prend pas de points rapidement, son destin ne lui appartiendra pas forcément et ses rivaux ne l’attendront pas…

Photo d'archives.