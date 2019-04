StorieTouraine, 18/04/19 : un homme arrêté après le crime de Vallères, Maïs peut rester en France, Les Bodin’s en direct sur M6…

Et aussi Tours qui progresse au classement des villes amies des chiens.

La StorieTouraine c’est un condensé de l’actualité du jour dans le département… A lire pour tout savoir, à relire avant de vous coucher car il est susceptible d’être réactualisé.

Evacuation d'un supermarché lochois...

Fini les courses cet après-midi au Super U de Loches, évacué suite à une fuite de gaz. Un employé a donné l'alerte à la mi-journée. 200 personnes ont été évacuées du supermarché qui a fermé plusieurs heures. Il n'y a pas eu de dégâts mais des réparations étaient nécessaires. Les pompiers et GRDF se sont rendus sur place.

L’arrestation d’un homme recherché…

Le 31 mars, une femme a été tuée alors qu’elle était venue participer à un après-midi dansant à Vallères. Un homme est accusé : son ancien compagnon, de qui elle était séparée depuis plusieurs années. Ne supportant pas de la voir, il l’aurait poignardée à plusieurs reprises sur le parking de la guinguette. La victime, Caroline, avait 55 ans. Cet homme de 67 ans a finalement été arrêté près de Royan en Charente-Maritime. Il a été mis en examen pour assassinat et incarcéré. Rappelons que le même jour, une autre femme avait été tuée à Joué-lès-Tours. Son ex compagnon avait été retrouvé mort près des lieux du crime.

Maïs peut rester en France…

Ce jeune père de famille russe, installé à Tours avec sa femme et ses deux enfants, était menacé d’expulsion depuis son arrestation le 9 avril et incarcéré près de Roissy. Il avait refusé de monter dans un avion pour la Russie mercredi 10 avril, et une manifestation pour le soutenir a été organisée lundi 15 avril devant la préfecture d’Indre-et-Loire. Deux députés s’étaient par ailleurs manifestés pour plaider en faveur de sa régularisation. Une mobilisation qui a payé : la préfète autorise Maïs à rester en France. Cela fera 5 ans qu’il est arrivé cet été.

Dans le cadre des élections européennes du 26 mai…

Le Parti Socialiste organise une réunion publique avec un candidat sur le thème « comment remettre la finance au service de l’humain ? ». Ce sera ce samedi 20 avril à 10h30 Salle du Champ-Girault (rue Jean-Bernard Jacquemin) à Tours.

Peu de brevets déposés en Centre-Val de Loire…

En 2018, 188 brevets scientifiques ont été déposés depuis la région Centre-Val de Loire, soit 1,4% du total national. LVMH recherche, antenne du groupe LVMH, en a déposé 15, 11 pour Safran et STMicroelectronics, 10 par l’Université d’Orléans et 9 par l’Université de Tours.

Tours, ville amie des chiens ?

Depuis 2016, la Fondation 30 Millions d’Amis publie un classement des villes qui prennent des initiatives pour les chiens (élu.e dédié.e aux animaux, initiatives pour la propreté (canisites avec sacs pour ramasser les déjections), accès des parcs aux toutous… Montpellier y semble indétrônable avec une note globale de 18/20, Orléans est 12ème et Tours 15ème avec une note de 10,9/20 seulement mais + 4 places en un an. Autres critères qui entrent en compte : la prévention des morsures ou l’organisation d’une fête de l’animal.

A la télé…

Le duo comique tourangeau Les Bodin’s s’invite en direct sur M6 ce jeudi à 21h avec son spectacle Grandeur Nature, un show qui tourne déjà depuis plusieurs années et que l’on pourra bientôt voir au Parc Expo, le 19 décembre. Les places sont en vente.