SNCF : Un grand week-end de travaux, 0 train sur plusieurs lignes

Entre samedi matin et lundi après-midi.

Chaque année au printemps, la SNCF profite des longs week-ends pour prévoir de gros travaux et couper la circulation. Il est possible de partir et de revenir de week-end sans problème mais entre les deux, tout est coupé. Ce sera le cas pour Pâques, donc du 20 au 22 avril. Plusieurs lignes sont concernées, en particulier Tours-Vierzon, Tours-Orléans-Paris (pas le TGV, juste les Intercités) et Tours-Orléans (en TER).

Les chantiers sont programmés plusieurs années à l'avance et c'est dommage, ce coup-ci ça tombe pile pendant le Printemps de Bourges. On vous rassure tout de suite : des bus de substitution sont prévus.

Dans le détail :

Olréans-Tours : pas de train de samedi 14h à lundi 14h. Mais quand même quelques trains d'Orléans à Blois, puis car de Blois à Tours.

Tours-Vierzon-Bourges-Nevers : rien de samedi 11h15 à lundi 15h35. Bus pour le printemps de Bourges. Des trains tout de même entre Tours, Bléré et Saint-Aignan.

Paris-Tours en Intercités : rien de samedi 9h50 à lundi 16h20. Bus entre Orléans et Paris à réserver à l'avance.

Tous les horaires sont disponibles sur l'appli SNCF, le site ter.sncf.com ou dans les gares.