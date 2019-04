StorieTouraine, 17/04/19 : la cathédrale de Tours sonne pour Notre-Dame, grogne des pompiers d’Indre-et-Loire, nouvelle enseigne de déstockage à Chambray…

Et un 4ème titre national pour le patinage artistique tourangeau.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel des infos de la journée dans le département d’Indre-et-Loire. On la met à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi.

Accident mortel...

Un homme est décédé ce mercredi suite à un accident survenu vers 11h à Rigny-Ussé. Sa fourgonnette a fait une sortie de route et a heurté un arbre. D'abord hospitalisé via hélicoptère, ce livreur de colis est finalement mort dans la journée. Il avait une vingtaine d'années.

Incendie...

Un feu s'est déclaré dans un atelier des hauts de Saint-Avertin ce mercredi en fin d'après-midi vers 18h. 33 pompiers ont été mobilisés. Rue Saint-Michel. Pas de victimes mais un feu qui s'est en partie propagé à 2 autres toitures. On ne connait pas les causes du sinistre.

Hommage...

Ce mercredi à 18h50, les cloches de la cathédrale de Tours vont retentir tout juste 48h après le début de l’incendie à Notre-Dame de Paris. Toutes les cathédrales de France résonneront à cet instant; Rappelons que mardi une messe a réuni 1 500 personnes, messe au cours de laquelle Mgr Aubertin a défini la cathédrale parisienne comme « une oasis de paix. » La Ville de Tours s’est engagée à verser 20 000€ pour sa restauration et la région prévoit aussi une aide.

Patrimoine...

Nous l'indiquions dès mardi, cette fois c'est confirmé ; la préfecture d'Indre-et-Loire autorise la levée du barrage à aiguilles de Civray-de-Touraine pour que le niveau d'eau du Cher remonte afin de sauver les fondations du Château de Chenonceau et un bateau-restaurant échoué.

Mobilisation des pompiers d’Indre-et-Loire...

Lundi, 4 pompiers tourangeaux ont été blessés par une explosion au sous-sol d’un immeuble de Tours Nord alors qu’ils intervenaient pour un incendie. Le syndicat CFTC, la CFDT et Avenir Secours réagissent appelant à une mobilisation devant la direction du SDIS37 à Fondettes pendant la journée du vendredi 26 avril, ce qui fait suite à deux autres mouvements d’humeur le 1er décembre et le 4 avril. Sans appeler à la grève ils dénoncent l’absence de moyens adaptés à la réussite opérationnelle et « une politique opaque, maltraitante envers les personnels. »

Mobilisation contre les violences policières...

Le Comité de Défense des Victimes des Violences Policières 37 (CDVVP37) organise une réunion publique le mercredi 24 avril 2019 à 19h au centre de vie du Sanitas à Tours. Le groupe dénonce « des arrestations arbitraires, des confiscations illégales, des gardes à vue abusives, des comparutions immédiates et des condamnations délirantes se succèdent. » Les dernières en date remontent à l’Acte 20 des Gilets Jaunes fin mars à Tours. Un avocat du barreau de Tours et une représentante de la Ligue des Droits de l’Homme seront présents.

Des nouvelles de l’emploi…

Alors que l’on apprend que près de 80 000 intentions d’embauches sont prévues dans la région cette année (20 000 en Touraine), l’INSEE publie un bilan du marché de l’emploi au 4ème trimestre 2018 en Centre-Val de Loire : l’emploi salarié se maintient malgré une nouvelle baisse de l’intérim (-3,3%).

Le taux de chômage diminue : 8,3% au dernier trimestre, contre 8,5% trois mois plus tôt. Ce sont surtout les moins de 25 ans qui ont retrouvé du travail.

Autres données économiques : -2% d’autorisations de constructions de logements en Centre-Val de Loire, et même -11,6% pour les logements collectifs. Les créations d’entreprises sont en hausse (4 600, +5,6%) et supérieures au niveau national. Et puis du monde dans les hôtels : +1,1% par rapport à la même période en 2017.

Un nouveau magasin à Chambray...

L’enseigne Stockomani a ouvert son 100ème point de vente français ce mercredi en face d’Auchan, Rue Maupas. L’enseigne est spécialisée dans le destockage avec 8 000 références (mode, beauté, décoration, jouets...).

Un nouveau titre de plus pour le patinage artistique à Tours…

Le 4ème en National cette saison. Après le titre de champion de France par équipe en National 3 la saison dernière, c’est un critérium national qui est remporté en Minimes messieurs N2. La dernière finale nationale se disputait pour les qualifiés ce week-end avec celle du Critérium National à Charleville-Mézières. Sept patineurs et patineuses étaient engagés pour le CMPT.

Samedi, 2ème place sur 21 de Daphné JANNEAU. Dimanche, Criterium national remporté en catégorie N2 minimes messieurs par Noah CARDONNA. Léo JIANG, se place lui en bas du podium à la 4ème place sur 6. Chez les filles, Marie LY DEZAEL obtient, comme Daphné, une 2ème Place sur 20 participants. Oana termine à la 5ème place et Sarah CHAUMIN, victime d’une chute, termine à la 16ème place. A noter en minimes N2 la 26ème place sur 32 de Camilia COLIGNON qui ne correspond pas à son niveau habituel selon le club. Prochain rendez-vous : en mai… à Barcelone.